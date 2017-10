Apple a lansat un sistem iMac mai ieftin

Vineri, 20 Iunie 2014

Încadrat între compactul Mac Mini și linia profesională Mac Pro, calculatorul All-in-One iMac este componenta principală a ofertei de sisteme desktop de la Apple. În condițiile în care recesiunea pieței PC, și în special cea a segmentului desktop, afectează aproape toate companiile, Apple a reacționat și a anunțat astăzi lansarea unui iMac ceva mai ieftin.La începutul acestui an, Apple a actualizat și a ieftinit puțin laptopurile din gama MacBook Air. În cazul iMac, ieftinirea gamei a fost obținută prin completarea ei cu un model nou, care are un preț mai mic cu 200 de dolari decât cel al anteriorului capăt inferior al gamei, dar care oferă și o configurație hardware vizibil mai slabă.Noul iMac lansat astăzi are un preț de 1099 de dolari și este bazat pe vechea configurație cu ecran Full HD de 21,5”. Dacă vechiul model oferea un procesor quad-core Intel Core-i5 cu o frecvență de 2,7 GHz și procesor grafic Intel Iris Pro, noul model oferă însă un mult mai modest procesor dual-core Intel Core-i5 cu o frecvență de 1,4 Ghz și procesor grafic Intel HD Graphics 5000.