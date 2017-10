Apple a început producția următoarei generații de iPhone

Ştire online publicată Luni, 29 Iunie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Grupul informatic american Apple Inc. a demarat producția preliminară a unei noi generații de telefoane iPhone, care vor veni cu o noutate tehnologică denumită Force Touch, au declarat pentru Bloomberg surse din interiorul companiei.Noile versiuni de telefoane iPhone vor avea același dimensiuni ca și actualele iPhone 6 (4,7 inch) și iPhone 6 Plus (5,5 inch) precum și un design exterior similar, iar producția de masă ar urma să înceapă luna viitoare, au declarat sursele.Force Touch, o tehnologie care a debutat pe Apple Watch și cel mai nou model de Macbook, măsoară presiunea aplicată pe displayul telefonului astfel că utilizatorii pot activa noi funcții în cadrul sistemului de operare și al aplicațiilor. Prin introducerea Force Touch pe telefoanele iPhone, Apple speră să-și păstreze avantajul față de rivalii precum Samsung Electronics Co., care recent a lansat o nouă versiune de telefoane Galaxy cu un ecran lateral.În perioada ianuarie-martie 2015, vânzările de iPhone au crescut cu 40% până la 61,2 milioane de unități astfel că Apple a trecut în fața rivalilor de la Samsung, care timp de trei ani au deținut titlul de lider pe piața mondială de smartphone-uri. Tot în primele trei luni ale acestui an, vânzările de telefoane iPhone pe piața chineză le-au devansat pentru prima dat pe cele de pe piața din SUA, potrivit Agerpres.ro.