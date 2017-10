Apple a demarat negocierile pentru lansarea unui serviciu TV online

Ştire online publicată Marţi, 17 Martie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Grupul Apple a început deja negocierile cu mai mulți programatori pentru a lansa un serviciu TV online în toamna acestui an, care va avea 25 de canale. Noul serviciu va avea un tarif cuprins între 30 și 40 de dolari pe lună, potrivit B1.ro.Canalele vor fi prezentate de difuzori de renume de pe piața americană, precum ABC, CBS și Fox, și va fi disponibil pe toate dispozitivele mobile care funcționează pe baza sistemului de operare iOS dezvoltat de grupul Apple, inclusiv pe iPhone, iPads și box-seturile Apple TV.Apple negociază cu Walt Disney Co, CBS Corp și Twenty-First Century Fox Inc, dar și cu alte companii de pe piața media, pentru a oferi clienților săi un pachet care va include televiziuni cunoscute, precum CBS, ESPN și FX.Grupul, prin Tom Neumayr, purtătorul de cuvânt, nu a vrut să comenteze zvonuri și speculații. Posturile Fox și CBS au refuzat la rândul lor să comenteze aceste informații.NBCUniversal, grupul care deține rețeaua de televiziune NBC și canale precum USA și Bravo, se află însă pe lista companiilor care nu vor negocia cu Apple. Asta, din cauza neînțelegerilor dintre Apple și Comcast Corp, grupul care deține NBCUniversal, mai scrie WSJ.