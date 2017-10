Aplicaţia de la Microsoft care ghiceşte vârsta doar cu ajutorul unei poze

Aplicația de la Microsoft care ghicește vârsta doar cu ajutorul unei poze

Microsoft a creat un program care poate ghici vârsta cuiva, doar cu ajutorul unei simple poze. Compania americană spune că aplicația a fost creată, în doar o zi, de câțiva specialiști. Utilizatorii trebuie să acceseze pagina de internet a aplicației și să încarce o poză, potrivit digi24.ro.Deocamdată, programul este în faza de testare, așa că rezultatele nu sunt precise. Dar reprezentanții Microsoft spun că algoritmul devine mai bun cu fiecare utilizare. Am testat și noi programul pentru a vedea dacă personalitățile din România își arată sau nu vârsta.Președintele Klaus Iohannis arăta, atunci când a preluat mandatul în decembrie 2014, de 59 de ani, adică cu 4 ani mai mult decât vârsta sa reală, potrivit estimărilor făcute de aplicația "How Old.net" a celor de la Microsoft.În schimb, Traian Băsescu, care părăsea Palatul Cotroceni, părea că are 73 de ani, cu un deceniu peste vârsta adevărată. Mai în vârstă cu 3 ani părea și Maria Băsescu.În schimb, programul a estimat vârsta primei doamne Carmen Iohannis la 42 de ani, cu 12 ani mai puțin.Și premierul Victor Ponta pare mai îmbătrânit. Aplicația Microsoft a considerat că liderul PSD arată de 46 de ani, în timpul recentei vizite în Arabia Saudită, și nu de 43 de ani, cât are în realitate.Creierul electronic al Microsoft a fost foarte aproape să ghicească vârsta reală a lui Ion Iliescu. Aplicația a estimat că fostul președinte are 87 de ani, cu doar doi ani în plus.În cazul Simonei Halep, algoritmul companiei americane pare să confirme zicala că sportul te menține tânăr. Tenismena arată de doar 22 de ani, cu doi ani mai tânără decât vârsta din buletin.