A apărut o nouă reţea de socializare ce va concura cu Facebook

A apărut o nouă rețea de socializare ce va concura cu Facebook

Ştire online publicată Vineri, 19 Iunie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Rețeaua de socializare Minds are drept obiectiv acoperirea lipsurilor pe care le are Facebook: transparență și protecția informațiilor cu caracter personal. Rețeaua este susținută și de Anonymous, care a făcut apel la comunitatea sa de pe Facebook să se alăture Minds, notează cotidianul.ro.Minds nu va oferi date personale ale utilizatorilor serviciilor secrete, potrivit conducerii rețelei.”Nu le putem da pentru că nu le avem nici măcar noi”, Bill Ottman, CEO-ul noii companii.Minds, care are 60.000 de vizitatori, funcționează momentan într-o variantă beta și este disponibilă pe web și pe telefoanele mobile.Printre avantajele noii rețele se numără faptul că este una open source, adică publicul are libertatea de a influența modul în care se dezvoltă acest serviciu, se bazează în primul rând pe protecția vieții private a utilizatorului și permite postarea de mesaje criptate.Minds nu colectează informațiile despre utilizatori și oferă servicii în moneda virtuală bitcoin, precum și recompense pentru activitatea pe site a utilizatorilor.Pe Minds se pot posta fotografii, clipuri video se pot face update-uri, grupuri și se poate sta pe chat. Însă, spre deosebire de Facebook, care se bazează pe algoritmuri complicate pentru a stabili cine și ce anume poate accesa, Minds garantează că orice postare se va duce exact acolo unde doreste cel care a produs-o.