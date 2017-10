A apărut aplicația care arată semnalul Wi-Fi din jurul nostru

Ştire online publicată Luni, 31 August 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Un inginer programator din Olanda a dezvoltat o aplicație mobilă pentru iPad care permite vizualizarea semnalului de conexiune la internet prin Wi-Fi pe ecranul tabletei sub forma unei hărți digitale, transmite Agerpres.Richard Vijgen din Olanda a dezvoltat pentru iPad aplicația "Architecture of Radio", care detectează cel mai bun semnal Wi-Fi existent în zona în care se află utilizatorul și poate afișa fluxurile de unde radio sub forma unei hărți digitale.Programatorul olandez susține că aplicația poate recepționa și semnalul radio de la turnurile operatorilor de telefonie mobilă sau de la sateliții de observare.Pentru moment aplicația nu a fost lansată în spațiul public, urmând să fie lansată în decembrie versiunea pentru dispozitivele care rulează sistemul de operare iOS și la începutul anului 2016 va fi oferită versiunea pentru cei care folosesc sistemul Android.O versiune fixă a acestei aplicații interactive, care va detecta și nodurile de comunicare, va fi amplasată într-un spațiu de expoziții începând cu luna septembrie — la Centrul pentru Artă și Media din Karlsruhe (Germania).