50 de milioane de conturi de Facebook au fost compromise. Incidentul de securitate ar fi mai grav decât se credea inițial

Aproximativ 50 de milioane de utilizatori Facebook au fost „expuși” din cauza unei vulnerabilități de securitate a rețelei de securitate, a anunțat vineri grupul american.Atacatorii au fost în măsură să exploateze o vulnerabilitate a unei caracteristici - „View As” - pentru a prelua controlul asupra conturilor utilizatorilor, a precizat grupul. Facebook a precizat că a anunțat poliția.Prima măsură luată de Facebook a fost să îi le ceară să se reconecteze atât celor 50 de milioane de persoane despre care se știe că au fost afectate de breșa de securitate, cât și altor 40 de milioane de persoane care au folosit funcția „View as” în ultimul an. De asemenea, funcția a fost temporar dezactivată.Investigația asupra incidentului de securitate este însă abia la început. Facebook nu a putut spune dacă hackerii au furat unele date ale utilizatorilor sau cine se află în spatele atacului. Mai mult, vineri seara au ieșit la iveală noi detalii potrivit cărora breșa de securitate ar fi mult mai gravă decât se credea inițial. Asta pentru că hackerii ar fi putut căpăta acces inclusiv la toate conturile pe care utilizatorii se loghează folosindu-și conturile de Facebook.Facebook nu a confirmat deocamdată dacă au fost compromise și aceste conturi și nici nu a spus de cât timp hackerii aveau acces la conturile utilizatorilor afectați. Funcția „View as” a fost introdusă în iulie 2017 și, potrivit The Guardian, avea mai multe probleme de securitate.Potrivit New York Times, CEO-ul Facebook, Mark Zuckerberg, și COO-ul Sheryl Sandberg se numără printre cei ale căror conturi au fost compromise de atac.Sursa: www.digi24.ro