Zoltan Majeri, Darko Pavlovic şi Alexandru Sabou, noile achiziţii ale HCM-ului Constanţa

Zoltan Majeri, Darko Pavlovic și Alexandru Sabou, noile achiziții ale HCM-ului Constanța

Clubul HCM Constanța și-a prezentat oficial, ieri, ultimele achiziții: Zoltan Majeri, Darko Pavlovic și Alexandru Sabou, toți cei trei handbaliști semnând deja contractele cu gruparea de pe litoral. Cu obiective îndrăznețe pentru sezonul viitor, HCM Constanța a demarat campania de transferuri și și-a completat lotul cu trei jucători de certă valoare. Zoltan Majeri evoluează pe postul de portar, este născut pe 20 august 1975, la Târgu Mureș, are 1.90 m și 94 kg, iar ultima echipă la care a evoluat este Vestli Oslo Handball (Norvegia). De-a lungul carierei, a mai apărat la formații din România, Ungaria și Franța, iar în sezonul 2007 / 2008, a fost inclus în echipa ideală a campionatului „Țării Fiordurilor”. Darko Pavlovic este jucător pe linia de 9 metri - inter stânga, inter dreapta și chiar coordonator. Este de naționalitate sârbă, născut pe 5 iunie 1981, are 1.95 m și 88 kg. A mai jucat în Ungaria, iar la HCM vine de la campioana Italiei, Italgest. În fine, Alexandru Sabou acoperă postul de extremă stânga, este născut pe 20 aprilie 1982, are 1.83 m și 83 kg, iar în sezonul precedent, a îmbrăcat tricoul Minaurului Baia Mare. În ceea ce privește durata contractelor, Majeri și Pavlovic au semnat înțelegeri valabile pe câte doi ani, iar Sabou, pe trei ani. „Mai purtăm tratative cu alți 2-3 jucători, sperăm să finalizăm curând negocierile. După ce vom parafa contractele, îi vom prezenta oficial. Toți sportivii pe care îi vom aduce vor semna pe o perioadă de minimum doi ani. Nu vrem să repetăm experiența negativă de anul trecut, când am adus handbaliști pentru șase luni, și-au făcut treaba și au plecat bine mersi”, a explicat, ieri, într-o conferință de presă, directorul executiv al HCM-ului, Nurhan Ali. I-au pierdut pe Nadoveza și Dukic Oficialul constănțean a făcut referire directă la jucătorii Bozidar Nadoveza și Sașa Dukic, care au plecat, după finala Cupei României, la Steaua, respectiv în cam-pionatul Spaniei. În ceea ce îl privește pe Miodrag Kazic, acesta va fi transferat la CSM Medgidia, după ce a evoluat, în returul stagiunii precedente, tot sub comanda lui Ion Crăciun, sub formă de împrumut. De asemenea, Nurhan Ali a precizat că HCM-ul va fi pregătit, în ediția 2008 / 2009 a Ligii Naționale, tot de cuplul de antrenori Vasile Stângă (principal) / Eden Hairi (secund). „Am optat pentru continuitate. Avem obiective importante - câștigarea titlului național, a Cupei României și un parcurs cât mai lung în cupele europene - și cred că le putem îndeplini împreună”, a declarat Ali.