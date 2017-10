Zoaie şi emblema FC Farul

Cum a fost posibilă afacerea "Spălătoria auto" din strada Primăverii

Zoaie și emblema FC Farul

A fost odată FC Farul… Așa ar putea începe, nostalgic, un roman dedicat celui mai iubit club de fotbal din Constanța. Din păcate, gruparea fanion a județului se zbate într-o mediocritate cruntă, iar contextele în care este pomenit numele Farului au, în majoritatea cazurilor, conotații negative.Demarăm, în această zi de 10 decem-brie, un serial dedicat clubului FC Farul, sau mai bine spus a ceea ce a mai rămas dintr-un brand alb-albastru care odinioară avea strălucire europeană.În episodul-pilot de astăzi, facem o scurtă trecere în revistă a situației existente la FC Farul în 2009, an în care omul de afaceri Gheorghe Bosînceanu i-a predat clubul noului investitor, Giani Nedelcu. Dincolo de echipe - de seniori, de copii și juniori, cu grupe așezate și titluri de campioni în vitrină - exista, mai ales, o cochetă bază sportivă care a găzduit mari evenimente internaționale, precum meciurile naționalei României cu reprezentativele Serbiei, Bulgariei, Greciei sau Olandei.Asupra acestui aspect vom insista în prima fază - cum mai arată complexul sportiv? Ei bine, arată jalnic. Și, lăsând la o parte buruienile care au năpădit stadionul, vedem că în incinta complexului se des-fășoară activități care nu au legătură cu activitatea fotbalistică. Una dintre acestea, spălătoria auto „La stadion”, cu intrare din strada Primăverii.Mulți dintre cititorii „Cuget Liber”, microbiști din tată-n fiu, ne-au solicitat ca, prin in-termediul ziarului, să transmitem o serie de întrebări către conducerea clubului, către administrația locală (care finanțează fotbalul din bani publici) și către Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Constanța, cu referire directă la activitatea spălătoriei. Ceea ce și facem, în rândurile următoare.Așadar… Cum de este posibil ca pe un teren cu destinație complex sportiv să fie construită o spălătorie auto? Este legală această construcție? Are toate autorizațiile în regulă? Cine a semnat aceste documente? Ce se întâmplă cu banii încasați din această activitate extra-sportivă? Măcar o parte dintre ei sunt direcționați către sport sau intră în buzunarele vreunui întreprin-zător isteț? Vor mai fi „ciuntite” și alte su-prafețe de teren din incinta complexului sportiv?Suporterii Farului așteaptă răspunsuri la toate aceste întrebări. Rând pe rând, vom publica opiniile conducerii clubului, ale reprezentanților administrației locale și ai DJST-ului, dar și ale unor personalități ale fotbalului constănțean, oameni pentru care culorile alb-albastre ale Farului au însemnat ceva.Ca o părere personală, amplasarea acelei spălătorii auto și de covoare în incinta complexului sportiv mi se pare o idee cel puțin nefericită. Din câte activități generatoare de venituri pot fi derulate în asociere cu sportul, tocmai o spălă-torie ați ales…În calitate de jurnalist, am avut șansa de a vizita mari arene europene. Și niciuna nu seamănă cu cea de la Constanța. Nici la Londra, nici la Amsterdam, Milano sau Frankfurt, nici măcar la Sofia nu am fost întâmpinați cu zoaie…La cum arată stadionul la ora actuală, la halul în care a ajuns, cred că unica soluție este buldozerul! Dărâmarea acestei arene comuniste și construcția uneia noi, în paralel cu atragerea unui grup de investitori puternici, capabili să clădească o echipă de valoare, ar capta cu siguranță interesul constănțenilor pentru fotbal, iar FC Farul ar putea străluci din nou. Până atunci, suntem nevoiți să acceptăm contemporaneitatea, cu un stadion ce aduce mai mult - fără supărare! - a pușcărie, cu an-chete de blaturi și scandaluri între jucători și derbedeii din galerie.Însoțit de fotoreporterul Octavian Dragomir, am descins în incinta comple-xului sportiv FC Farul și am fost pur și simplu îngrozit de imaginile întâlnite. Galeria foto și descrierile respective, într-o ediție viitoare a ziarului nostru.