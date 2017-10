CSU Neptun a primit 425 de goluri în Divizia A de handbal masculin

„Zmeura de aur“ pentru defensiva „marinarilor“

Echipa CS Universitar Neptun are cea mai slabă linie de apărare din Divizia A la handbal masculin, Seria B. Lipsiți de experiență, constănțenii sunt carne de tun în campionat, unde au obținut doar trei victorii din 12 partide. După disputarea etapei a cincea a returului I, în care a cedat, scor 22-39 (11-21), în deplasare, în fața CSM-ului București, formația antrenată de profesorul Mihail Făgărășan a ajuns la cota 425 în ceea ce privește golurile încasate, balanța neputând fi echilibrată de cele 332 înscrise. Bilanțul negativ este, însă, explicabil, dacă ținem cont de faptul că CSU Neptun este singura echipă din campionat care folosește jucători foarte tineri, mulți încă juniori, iar adversarele se bazează pe „bătrâni” cu experiența eșalonului secund, însă fără perspectivă de progres. „Sper ca președintele, oamenii din conducerea clubului să aibă răbdare cu această echipă, mai ales că, la momentul înființării sale, am spus că principalul scop este acela de a crea individualități. Deși a primit multe goluri, portarul Mihnea Stere are calități pentru Liga Națională, iar Erkan Omer și Dumitru Buga sunt în vizorul antrenorilor reprezentativei de tineret. Bineînțeles, dacă HCM Constanța și CSM Medgidia ne-ar ceda câțiva jucători, care nu prind acolo lotul, atunci ne-am putea propune și noi obiective mai îndrăzne-țe”, a explicat profesorul Făgărășan. Celelalte rezultate ale etapei: Uztel Ploiești - CS Triumf Călărași 39-18, Petrolul Teleajen - Handbal Teleorman Alexandria 28-28. Universitatea Târgoviște a câștigat la „masa verde”, scor 10-0, partida de la București, cu ACS Fair-Play Universitatea de Construcții, deoarece gazdele nu au asigurat asistența medicală. În clasament, CSU Neptun ocupă locul șapte, penultimul, cu șase puncte. Lideră este Uztel (24 p), urmată de Alexandria (17 p) și Călărași (14 p). Runda viitoare (sâmbătă, 6 decembrie), „marinarii” vor avea un meci foarte greu, pe teren propriu, cu Uztel.