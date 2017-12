Ziua şi medalia la Cupa Europei! Bobul tricolor, în mare viteză pe pârtia din Konigssee

În drum spre JO de iarnă 2018

Ziua și medalia la Cupa Europei! Bobul tricolor, în mare viteză pe pârtia din Konigssee

De 1 Decembrie, românii și-au dorit să facă lucruri deosebite, prin care să marcheze Ziua Națională: parade, concursuri, expoziții etc. Printre cei care au făcut cinste României se numără și componentele lotului național de bob, antrenate de profesorul Paul Neagu, medaliate la Cupa Europei din Germania.Echipajul de bob 2 feminin al României, avându-le la bord pe Maria Constantin (pilot) și Florentina Iusco (împingător), a cucerit medalia de bronz la Cupa Europei, etapă desfășurată, chiar de 1 Decembrie, Ziua Națională a României, în Germania, la Konigssee.Tricolorele au avut un timp foarte bun (1:43.35), fiind întrecute numai de reprezentantele Austriei (Katrin Beierl/Jennifer Onasanya; 1:42.54 - locul I) și Germaniei (Christin Senkel/Franziska Bertels; 1:43.23 - locul II).La startul turneului s-au aliniat, în total 15 echipaje, iar cel de-al doilea echipaj al României, format din Andreea Grecu (pilot) și Beatrice Puiu (împingător), s-a clasat pe locul 11 (timp 1:44.20).„O medalie de bronz cadou pentru România, de ziua ei! Mă bucur mult de această medalie, mai ales că este prima medalie la bob cucerită de o atletă de elită a României: Maria Constantin a avut-o ca împingătoare pe atleta Florentina Iusco (Marincu).A fost un concurs foarte frumos pe pârtia unde, tot anul acesta, Maria și Andreea au cucerit alături de germani medalia de bronz pe echipe la Campionatele Mondiale. Este o pârtie care ne poartă noroc. În anul 1992, cu bobul de 4, am adus ultima medalie de bronz la Campionatele Europene la seniori, iar anul acesta, am cucerit o medalie de bronz la Mondiale și o medalie de bronz la Cupa Europei”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, profesorul Paul Neagu.Pilot în echipajul masculin de 4A doua zi, pe 2 decembrie, pe pârtia din Konigssee au prins viteză 14 echipaje, într-o nouă rundă de Cupă a Europei.Tehnicianul constănțean a efectuat „permutări”, iar rezultatele au fost din nou foarte bune. Practic, ziua și medalia!Astfel, echipajul Andreea Grecu (pilot)/Florentina Iusco (împingător) a cucerit medalia de bronz (timp 1:43.47), pe podium mai urcând echipajele Austriei (Katrin Beierl/Jennifer Onasanya - 1:42.81, medalie de aur) și Germaniei (Christin Senkel/Leonie Fiebig - 1:43.22, medalie de argint).Beatrice Puiu a împins bobul pilotat de Maria Constantin, timpul lor (1:43.56) clasându-le pe poziția a opta.România a aliniat și trei echipaje în proba masculină de bob 4, însă niciunul nu a intrat în Top 10. Astfel, echipajul Dorin Grigore/Adrian Radu/Florin Crăciun/Levente Bartha a terminat concursul pe locul 19, echipajul Mihai Tentea/Florin Coman/Raul Dobre/CiprianDaroczi, pe locul 23, iar echipajul Maria Constantin/Georgian Iusco/Paul Muntean/Andrei Bugheanu, pe locul 24.„În aceste etape de Cupă a Europei, pentru prima dată în istoria bobului mondial, o femeie-pilot, Maria Constantin, a condus un bob de doi și un bob de patru. Un lucru periculos, sunt tehnici diferite de coborâre, dar Maria a reușit să arate că se poate!”, a explicat profesorul Neagu.Spre JO de iarnă 2018Cursa pentru calificarea la Jocurile Olimpice din Coreea de Sud 2018 continuă. La sfârșitul acestei săptămâni, tot în Germania, dar la Winterberg, se desfășoară întrecerile Cupei Mondiale, iar tricolorele vor încerca să urce din nou pe podium.