Zidane va încasa 2,5 milioane euro pe sezon la Real Madrid

Ştire online publicată Miercuri, 06 Ianuarie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Fostul internațional francez Zinedine Zidane va încasa 2,5 milioane euro pe sezon în calitate de antrenor al lui Real Madrid, acesta fiind cel mai mic salariu plătit de clubul de fotbal din capitala Spaniei titularului băncii tehnice, în ultimii ani, potrivit Agerpres.ro.Astfel, predecesorul lui Zidane, spaniolul Rafa Benitez, avea un salariu de 5 milioane euro pe an, în timp ce antrenorul din sezonul trecut al madrilenilor, italianul Carlo Ancelotti, a primit 13,5 milioane euro pe an, în perioada petrecută pe Santiago Bernabeu.Cel mai bine remunerat tehnician al madrilenilor a fost, însă, portughezul Jose Mourinho, plătit de oficialii lui Real cu 15 milioane euro pe an.Fiind la începutul carierei sale de antrenor, Zidane este nevoit să se mulțumească cu un salariu mult mai mic decât cel pe care îl încasa în perioada în care era jucător la Real Madrid, când încasa 6 milioane euro pe sezon, plus bonusuri.De altfel, majoritatea fotbaliștilor de la prima echipă a lui Real Madrid au în prezent salarii mai mari decât cel al noului lor antrenor, notează presa iberică.