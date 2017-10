Zero pregătire fizică, zero ambiţie, zero dăruire, zero puncte

Mai multe ştiri online: Sport

Constructorul-Cleopatra - RC Bârlad 5-15, în Divizia Națională de rugby

Zero pregătire fizică, zero ambiție, zero dăruire, zero puncte

Ştire online publicată Luni, 10 August 2009. Autor: Sorin MIHALACHE





Surpriză de proporții, sâmbătă dimineață, pe terenul „Badea Cârțan”: echipa de rugby Constructorul-Cleopatra a fost învinsă, cu scorul de 5-15, de RC Bârlad, constănțenii făcând cel mai slab meci din actuala stagiune. Duș rece pentru Con-structorul-Cleopatra, în etapa a șasea a play-out-ului Diviziei Naționale de rugby, în care adversară i-a fost RC Bârlad. Având avantajul vântului, oaspeții au făcut o primă repriză foarte bună, au transformat trei lovituri de penalitate și au reușit un dropgol, conducând astfel cu 12-0. Chiar în min. 40, la una dintre rarele pătrunderi în 22-ul advers, constănțenii au marcat un eseu (ne-transformat), 5-12 fiind scorul primei reprize. După pauză, gazdele puteau reveni în joc, dar Lazăr Filip, în două rânduri, și Maftei au irosit cu nonșalanță trei penalități din poziții excelente. Singurele puncte ale parțialului secund le-a făcut tot Bârladul, din penalitate, și tabela a indicat la sfârșit 15-5 în favoarea oaspeților. „Echipa a făcut un meci execrabil. I-am avertizat pe jucători, că vom întâlni un adversar motivat și agresiv, dar indicațiile nu au fost respectate. S-a jucat prea mult individual, s-au comis greșeli elementare, ne-permise la acest nivel”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, antrenorul Cristian Brănescu. Tehnicianul constănțean a început partida cu următorul XV: Pastramă, Munteanu, Graur, Ferțu, Moraru, Aba-bei, Bratu, Mototolea, Irimia, Bujoreanu, Lazăr Filip, Bușcă, Florentin Ion, Maftei, Cătănoiu. Pe par-curs, au mai intrat Ariton, Enache, Grigore, Istrate, Neacșu, Mereuță și Pîrvu. Celelalte rezultate din play-out: Poli Iași - CSM Bu-covina Suceava 30-13, Olimpia București - CFR Brașov 81-13. Clasament: 1. Poli Iași (45 puncte), 2. Olimpia (40 p), 3. Constructorul-Cleopatra (31 p), 4. Suceava (24 p), 5. Bârlad (18 p), 6. Brașov (0 p). Etapa viitoare (sâmbătă, 15 august, ora 11.00): Bucovina Suceava - Con-structorul-Cleopatra, RC Bârlad - Olimpia, Poli Iași - CFR Brașov. În aceeași zi, se vor disputa și partidele etapei a șasea a play-off-ului: Știința CSM Baia Mare - RCJ Farul Constanța, Dinamo - U Cluj și RCM Timișoara - Steaua. Restanța CSM Baia Mare - U Cluj va avea loc miercuri, 12 august.

