Zapodeanu s-a retras de la Poli Iaşi

Zapodeanu s-a retras de la Poli Iași

Ştire online publicată Miercuri, 09 Ianuarie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Acționarul majoritar al Politehnicii Iași, Ioan Zapodeanu, a decis să se retragă definitiv de la echipa de fotbal, din cauza neînțelegerilor cu primarul Gheorghe Nichita. „Eu și primarul Nichita suntem două cuțite tăioase în aceeași teacă și nu suntem compatibili. Atunci când am venit la club, am vrut performanță. Am spus de multe ori că nu vreau altceva decât să duc Poli în Europa. Din păcate, nu am fost lăsat să fac nimic, mi s-a dat de fiecare dată în cap când am spus ceva. Când spun ceva, nu sunt luat în seamă“, a declarat Zapodeanu, care a explicat că s-ar compromite în situația în care ar mai rămâne, iar performanțele nu vor apărea. Poli Iași mai are în acest moment un singur acționar, Iulian Dascălu, care deține un pachet de 26%.