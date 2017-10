Pe stadionul de rugby „Constructorul-Cleopatra“, din Complexul Sportiv „Badea Cârțan“

Zăpada, primul adversar înaintea meciului cu Germania

Administratorii stadionului „Constructorul-Cleopatra“ din Complexul Sportiv „Badea Cârțan“, unde se va disputa meciul de rugby dintre naționalele României și Germaniei, fac eforturi considerabile ca, până sâmbătă, suprafața de joc să fie cât mai bună. Partida România - Germania, contând pentru etapa a doua a returului Cupei Europene a Națiunilor la rugby, trebuia să se joace, inițial, la București, dar vremea rea a dat peste cap socotelile organizatorilor. Soluția a venit în ultimul moment: gazdă va fi Constanța, mai exact stadionul „Constructorul-Cleopatra”. „Am primit un telefon de la Alin Petrache, președintele Federației Române de Rugby, care m-a întrebat dacă meciul cu Germania s-ar putea juca pe terenul nostru. M-am deplasat personal la stadion, să vedem care e situația. Terenul era acoperit cu un strat de 20 de centimetri de zăpadă, dar, după ce am făcut evaluările, am dat răspuns favorabil. Imediat, am demarat demersurile către DSJ, ISU și administrația locală, care și-au mobilizat forțele și au trimis o echipă complexă, formată din 80 de persoane, pentru deszăpezire”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, președintele CS Cleopatra, Vasile Chirondojan. Astfel, ieri dimineață, dotați cu lopeți și prelate de cărat zăpada, oamenii au curățat terenul, evitând însă să scoată gheața, ceea ce ar fi dus la smulgerea gazonului. „Dorim mult succes echipei naționale. E un meci care trebuie neapărat câștigat, rezultatul contează pentru calificarea la Cupa Mondială, iar noi ne străduim să creăm toate condițiile”, a mai spus Chirondojan. Meciul România - Germania se va disputa sâmbătă, 13 februarie, de la ora 14.00, fiind transmis în direct de TVR 2. v v v Președintele Federației Române de Rugby, Alin Petrache, a trimis la Constanța o scrisoare de mulțumire pentru implicarea dobrogenilor în acest proiect. „Mulțumim Clubului Sportiv Cleopatra, Inspectoratului pentru Situații de Urgență, Inspectoratului Județean de Jandarmi, Inspectoratului Municipiului de Protecție Civilă, Șantierului Naval și administrației locale pentru sprijinul acordat în pregătirea meciului cu Germania”, se arată în documentul semnat de președintele Petrache. Echipa României sosește, astăzi, la Constanța, și își instalează cartierul general la Hotel Sport, în timp ce oaspeții vor fi cazați la Hotel Malibu din Mamaia.