Yannick Alexandrescu, de la LPS Constanţa, campionul Naţionalelor Individuale de Iarnă U13

Organizate de Federaţia Română de Tenis pe terenurile de hard din cadrul Centrului Naţional de Tenis de la Bucureşti, Campionatele Naţionale Individuale de Iarnă U13 au ajuns la final, iar campionii acestei ediţii, în probele de simplu, sunt Maia Burcescu şi constănţeanul Yannick Alexandrescu.Legitimată la Clubul Sportiv Dinamo Bucureşti, Maia Ilinca Burcescu a fost doar favorita nr. 6 a probei de simplu fete, dar a câştigat titlul după ce, în sferturile de finală, a trecut de favorita nr. 2, Alexia Ioana Tatu, pentru ca, în ultimul act, să o învingă şi pe favorita principală a competiţiei, Andreea Soare, de la Asociaţia Tenis Club Bright Constanţa. A fost 6-3, 4-6, 6-4, la pentru Maia Burcescu, la finalul unui meci foarte disputat, la fel cum a fost şi cel care a decis campionul din turneul de simplu al băieţilor.În această finală mare masculină, faţă în faţă s-au aflat primii doi favoriţi, David Popa, de la AS Club Sportiv Elite Tenis Pantelimon, şi Yannick Alexandrescu, de la Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru” Constanţa, iar meciul s-a terminat tot în trei seturi. Constănţeanul a pierdut primul set, 4-6, dar a revenit şi s-a impus în următoarele două cu 6-2, 6-2.Finala mică, pentru locul trei, în turneul de simplu al băieţilor, nu s-a mai jucat, Rareş Rugină, de la Tenis Club Focşani, primind medalia de bronz după abandonul lui Alejandro Berge Nourescu (CSS 6 Bucureşti).În schimb, în turneul de simplu al fetelor, s-a jucat şi meciul pentru locul trei, Flavia Ogrezeanu, de la Asociaţia Tenis Club Bright Constanţa, reuşind să treacă în două seturi, scor 6-4, 6-1, de Sara Bălan, de la CS Dinamo Bucureşti.XXXÎn turneul de dublu al fetelor, după o finală de asemenea foarte disputată, s-au impus favoritele principale, Andreea Soare şi Alexia Tatu, ambele de la Asociaţia Tenis Club Bright Constanţa, învingătoare, scor 5-7, 6-3, 10-3, în faţa favoritelor nr. 4, Flavia Ogrezeanu (Asociaţia Tenis Club Bright Constanţa) / Ilinca Sagmar (AS Club Sportiv Dax).Finala mică a fost câştigată, scor 7-5, 6-1, de Ana Maria Chiriţă (CSS Bacău) şi Giulia Safina Popa (CSM Oradea) în faţa favoritelor nr. 2, constănţencele Mateea Minculescu (Asociaţia Tenis Club Bright) şi Eva Munteanu (Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru”).În fine, în turneul de dublu al băieţilor, titlul a fost câştigat de favoriţii nr. 2, Sergiu Constantin Urzică, de la Club Sportiv Municipal Moineşti, şi Matei Todoran, de la Club Sportiv Transilvania 2010, care s-au impus, scor 2-6, 6-2, 10-5, în faţa principalilor favoriţi, David Popa şi Luca Ştefan Prunescu-Niţă, ambii de la AS Club Sportiv Elite Tenis Pantelimon.Finala mică a acestei probe nu s-a mai jucat, medaliile de bronz revenind perechii Yannick Alexandrescu / Rareş Rugină, care a beneficiat de abandonul Alejandro Berge-Nourescu / Cezar Bentzel, de la CSS Dinamo Braşov.Foto: Federaţia Română de Tenis / frt.ro