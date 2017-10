Yachturile româneşti au ţinut bine marea la Trofeul Tomis

Yachturile românești au ținut bine marea la Trofeul Tomis

Spectacol cu vele de zile mari în rada portului turistic Tomis, unde s-a desfășurat, zilele trecute, în condiții organizatorice perfecte, sub egida Federației Române de Yachting, Direcției pentru Sport a Județului Constanța și a Asociației Județene de Yachting, Trofeul Tomis. La primul concurs de amploare internațional de yachting organizat, anul acesta, în România, au participat velieri din Bulgaria și România. „Au fost invitați și sportivi din Turcia, Grecia, Macedonia, Cipru și Ucraina. Inițial, aceștia au confirmat participarea, dar mai apoi au anunțat că nu se mai aliniază la start, motivând că au intrat în programul de pregătire intensă în vederea participării la Jocurile Olimpice de la Beijing”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, prof. Dumitru Micu, directorul Școlii nr. 27, membru al AJ de Yachting. Iată rezultatele înregistrate: Clasa 470: 1. Mihai Făgărășeanu / Bujor Roșca (Sportul Studențesc); 2. Sabina Lițcan / Iulia Negoescu (Sportul Studențesc); 3. Mihai Radu / Laurențiu Matache (Sportul Studențesc); Clasa Laser standard: 1. Alex lllichman (CSU Știința Constanța); 2. Gabriel Cocoș (CSU Știința); 3. Aleksander Stailov (YC Surf Nessebar - Bulgaria); Clasa Laser radial: 1. Alexandru Micu (CSU Știința); 2. Ioana Petrova (ȚSYK Ackad Sofia - Bulgaria); 3. Andrei Pop (Electrica București); Clasa Optimist (seniori): 1. Daniel Rosenov Mikolov (Cerno More Briz - Bulgaria); 2. Armand lonescu (Electrica Constanța); 3. Vlad Sebea (Electrica Constanța); Clasa Optimist (juniori): 1. D. R. Mikolov (Cerno More Briz); 2. Marcel Frangopol (Electrica Constanta); 3. Maximilian Petre (Sportul Studențesc); Clasa Optimist (senioare): 1. Viktoria Vladimirova Petrova (Cerno More Briz); 2. Mariela Rosenova Nikolova (Cerno More Briz); 3. Doris Pogăceanu (Electrica București), ultima ierarhie fiind valabilă și pentru Clasa Optimist (junioare). Alex Micu, sincronizare perfectă în manevre Așadar, sportivii constănțeni au confirmat, șase dintre ei fiind prezenți pe podiumul de premiere. O remarcă suplimentară pentru campionul Alexandru Micu, învingător la Clasa Laser radial, care, deși nu mai participase la un concurs oficial de trei ani, a demonstrat la Trofeul Tomis o mare finețe și sincronizare perfectă în manevrele efectuate. A realizat un spor de viteză evident, a planat cu viteză superioară față de adversari, lăsând în urmă concurenți ce foloseau pentru propulsie o velă cu suprafață mai mare cu 1,8 metri pătrați.