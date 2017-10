Yachtingul, un nou trend în sportul românesc. S-a lansat Romania Cup 2014

Pe 1 februarie a avut loc lansarea oficială a Romania Cup 2014, campionatul de cea mai mare anvergură din yachtingul românesc. Evenimentul a avut loc la Showroom-ul NauticLife din Mogoșoaia, iar organizatorii competiției au explicat formatul din acest an, dar și importanța pe care o capătă sportul pe apă din România. Romania Cup va conține, în acest an, primul concurs mixt româno-bulgar, în cadrul cupei Dobrogea Sailing Week. Întrecerea va fi formată din doua regatte - Poseidon International Regatta si Kaliakria Cup - desfășurate atât pe coasta românească, cât și pe cea bulgară a Mării Negre, scrie Pro Sport. "Cred că cel mai important mesaj este cel de continuitate.Vor fi cinci regatte, la fel ca și anul trecut, cu aceiași organizatori. Suntem foarte bucuroși că Federația Română de Yachting are o deschidere foarte mare față de evoluția si creșterea acestui sport în România", a spus Mihai Marcu, organizator din partea Life Harbour. În cadrul conferinței, a avut loc și un moment de destindere.Mai în glumă, mai în serios, s-a încercat convingerea pasionaților de yachting prezenți în sală, că forma nasului este determinantă pentru performanțele unui sportiv care se întrece pe mare. Acest lucru a fost explicat în termeni pur medicali, ceea ce a stârnit zâmbetele asistenței. Noutatea acestui an în cadrul Romania Cup este constituită de faptul că prima regattă va fi organizată în parteneriat cu Clubul de Yachting de la Balcic (Bulgaria) Va dura patru zile, iar premiile vor fi acordate atât din partea noastră, a românilor, cât și a colegilor din Bulgaria.Va exista, de asemenea, un clasament comun. Acest lucru este deosebit de important, întrucât constituie un pas înainte pe drumul organizării de regatte internaționale”, a explicat și Bogdan Grădinaru, organizator din partea Black Sea Sailing Asociațion. Lucian Mândruță, prezent la eveniment, a precizat că yachtingul, pe lângă faptul că ajută la dezvoltarea fizică și mentală a tinerilor, nu este nici foarte costisitor, așa cum multă lume ar crede. Presupune o investiție echivalentă cu cea pentru practicarea tenisului de performanță, iar senzațiile pe care le trăiești atunci când concurezi pe mare sunt de nedescris.„Eu reprezint aici și echipa de yachting proprie cu care voi concura, dar și Mediafax Grup care, anul acesta, s-a decis să se implice mai serios în acest sport, devenind partener media al România Cup. În cadrul acesteia se va organiza și o regattă a Ziarului Financiar, publicație care își dorește o apropiere către sport și către acest tip de competiții, de yachting în special. Este un domeniu în plină dezvoltare, care trebuie crescut și despre care românii trebuie să afle din ce în ce mai mult. Cred că putem face din România un pol de yachting pentru țările din jurul nostru”. a declarat jurnalistul care a descoperit pasiunea pentru acest sport chiar de la George Copos, fostul finanțator al Rapidului.