Constanța și-a făcut loc pe harta centrelor de tradiție ale sportului cu vele

Yachtingul îi transformă pe copii în „lupi de mare“ autentici

Chiar dacă sezonul s-a încheiat, iar toamna și-a intrat de mult în drepturi, sporturile nautice nu au luat vacanță. La yachting, tehnicienii constănțeni pregătesc un nou „plan de bătaie” și îi invită pe copii să se alăture frumoasei familii a velierilor. Sport nautic răspândit pe tot globul pământesc, yachtingul se bucură de simpatia publicului, care, cel puțin în țări cu tradiție, vine în număr mare nu numai la competițiile majore, gen Jocuri Olimpice sau Campionate Mondiale, ci și la regatele prieteniei. Pe harta întrecerilor cu vele figurează și Constanța. „Yachtingul este unul dintre cele mai frumoase și mai dinamice sporturi. Se practică pe suprafețe întinse de apă, pe lacuri, mări și oceane, avându-i drept protagoniști pe cei de vârstă fragedă („fașă”), dar și pe cei de vârsta a treia („barbă albă”). Practicând yachtingul până la adânci bătrâneți, starea de sănătate va fi mai bună, iar organismul va fi mai rezistent la efort. Explicația este simplă, pentru că toate activitățile se desfășoară în aer liber, indiferent dacă vântul este slab sau tare, dacă valurile sunt mici sau mari. Omul învață, astfel, să stăpânească natura”, ne spune prof. Dumitru Micu, de la Școala nr. 6, membru al Asociației Județene de Yachting Constanța. L-am întrebat pe interlocutorul nostru ce calități trebuie să aibă un tânăr care dorește să urce la bordul unei ambarcațiuni, să pornească în expediții sau să participe la campionate. „Pentru practicarea acestei discipline, sportivul trebuie să dețină un bagaj solid de cunoștințe teoretice - meteorologie, hidrologie, matematică, fizică, lăcătușerie, croitorie, limbi străine, cunoștințe gospodărești și de artă culinară, etc. Pregăti-rea este de lungă durată și se aseamănă, fără a exagera, cu antrenamentul cosmonauților. Niciun amănunt nu trebuie neglijat, fiecărui aspect îi tre-buie acordată importanța cuvenită. Pe apă, sportivul este pus în situația de a fi comandantul ambar-cațiunii, de a lua decizii ferme și la timp, indiferent de condițiile meteo. Practic, va face corp comun cu barca sa. Măiestria sportivă se obține printr-o pregătire specifică pe apă, implicând respectarea regulamentului de concurs și înregistrarea unui număr mare de ore petrecute pe apă. În plus, toți prac-ticanții trebuie să știe să înoate și mă refer aici la înotul specific: îmbrăcat și echipat cu obligatoria vestă de salvare”, ne explică profesorul Micu. Inițierea și participarea la competiții se realizează cu ambarcațiuni clasa Optimist. Este clasa cea mai răspândită în întreaga lume, iar ambarcațiunea este ușor de manevrat. Are dimensiuni reduse în comparație cu suratele sale - lungime 2,30 metri și o velă de 2,5 metri pătrați - și poate fi condusă de un copil de vârstă mică, până în 15 ani. Sportivii care depășesc acest plafon vor practica yachtingul pe ambarcațiuni de alte clase, ce presupun manevre mai complexe și suprafață velică mai mare. Invitație la clubul Știința Constănțenii care doresc să practice acest minunat sport se pot considera norocoși, pentru că lacul Siutghiol sau Marea Neagră oferă condiții naturale excelente. Chiar dacă multe dintre cluburi au fost afectate de criza financiară, antrenorii nu și-au pierdut din pasiunea pentru sport și, mai ales, de a-i învăța pe ceilalți cum se conduce cu succes o ambarcațiune. Astfel, la Clubul Sportiv Universitar Știința și la Școala nr. 6 „Nicolae Titulescu” din Constanța, se fac înscrieri pentru selecții la yachting. „Doritorii pot participa la trialuri, în zilele de sâmbătă și duminică, între orele 10.00-12.00, la sediul clubului Știința, din incinta Facultății de Educație Fizică și Sport a Universității Ovidius. Așteptăm copii și tineri de vârstă școlară, băieți și fete, elevi ai școlilor din oraș, clasele I-XII. Pot veni la selecție și tineri care au practicat, anterior, alte discipline sportive. Antrenamentul sportiv de performanță asigură pregătirea practică și teoretică pentru obținerea brevetului de conducător de ambarcațiuni sportive și de agrement echipate cu vele”, a declarat Dumitru Micu.