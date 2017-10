WTA Shenzhen / Ana Bogdan a ratat calificarea pe tabloul principal

Ştire online publicată Duminică, 01 Ianuarie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Ana Bogdan (130 WTA), cap de serie numarul 7 in calificari, a ratat, duminica, accesul pe tabloul principal al turneului de la Shenzhen (China), dotat cu premii totale de 626.750 de dolari.Ana Bogdan a fost invinsa in turul doi al calificarilor de Nina Stojanovic (Serbia, locul 140 WTA), scor 6-7 (5), 6-4, 6-4.Partida a durat doua ore si 42 de minute.Stojanovic trecuse in primul tur de Patricia Maria Tig, locul 108 WTA, scor 6-7 (3), 6-3, 6-4.Romania are trei reprezentante pe tabloul principal al competitiei din China: Simona Halep (4 WTA), Monica Niculescu (38 WTA) si Sorana Cirstea (79 WTA).Monica Niculescu si-a asigurat calificarea in optimi, dupa ce a invins-o, duminica, pe Kai-Lin Zhang (China, locul 134 WTA), scor 5-7, 6-1,6-3.Simona Halep si Monica Niculescu fac pereche si la dublu, unde vor juca in primul tur cu echipa rusa Natela Dzalamizde/Veronika Kudermetova.La dublu joaca si Raluca Olaru, alaturi de ucraineanca Olga Savciuk, cele doua urmand sa intalneasca in prima runda perechea chineza Ying-Ying Duan/Qiang Wang, beneficiara unui wild card.