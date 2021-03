WTA Miami: Când va avea loc meciul dintre Simona Halep și Anastasija Sevastova

Organizatorii de la Miami Open au anunțat programul zilei de sâmbătă (n.r. 27 martie), una în care va avea loc și partida dintre Simona Halep (3 WTA) și Anastasija Sevastova (Letonia, 57 WTA).







Astfel, Halep vs Sevastova (turul trei) va fi meciul al patrulea de pe Court 1 (al doilea teren ca mărime de la Miami) și nu va începe mai devreme de ora 23:00, ora României. Duelul va fi LiveText pe HotNews.ro și în direct pe Digisport 2.







Ziua de tenis de pe această arenă va începe la ora locală 11:00 (17:00 în România), iar înainte de duelul Simonei cu Anastasija vor avea loc partidele Konjuh vs Swiatek, Alexandrova vs Svitolina și Kudermetova vs Sabalenka.







În turul următor, câștigătoarea partidei dintre Halep și Sevastova se va confrunta cu învingătoarea meciului dintre Ana Konjuh (Croația, 338 WTA) și Iga Swiatek (Polonia, 16 WTA și cap de serie nr. 15).