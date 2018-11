World Rugby cere exigenţă în cazul placajelor periculoase

World Rugby cere exigență în cazul placajelor periculoase

Directorul executiv al World Rugby, Brett Gosper, a cerut arbitrilor să facă apel mai des la cartonașele galbene și roșii în tentativa de a elimina placajele periculoase din jocul cu balonul oval, relatează Reuters.World Rugby a demarat o campanie pentru a eradica placajele periculoase, mai ales cele cu impact la cap, în contextul în care problema comoțiilor cerebrale au un impact tot mai mare în rândul jucătorilor.''Cartonașele există pentru a schimba comportamentul, a declarat Gosper. Ele continuă să fie o problemă, dacă acest comportament nu se schimbă. Singurul mod în care conduita unui jucător se poate schimba este cartonașul roșu și până acum nu le-am văzut destul de des. Probabil nu am fost suficient de aspri. Nu am obținut schimbarea de conduită așteptată, dar vom continua pe acest drum''.În meciurile test din această toamnă, anumite placaje periculoase au rămas nesancționate, în pofida reluărilor video.La CM Under 20 din acest an, World Rugby a promovat un regulament în care placajul este permis doar sub linia pectoralilor, pentru a se reduce riscul accidentărilor la cap.Gosper susține că nu s-a făcut suficient pentru a preveni accidentările în urma coliziunilor din jocul profesionist și acum este timpul ca arbitrii să ia decizii mai dure.