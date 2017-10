WIMBLEDON 2016. Trei români joacă astăzi. Programul meciurilor

Ştire online publicată Marţi, 28 Iunie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

România a rămas, după prima zi, cu patru reprezentanți la simplu, la turneul de la Wimbledon. Simona Halep s-a calificat în turul II, în timp ce Irina Begu și Patricia Țig au fost eliminate încă din runda inaugurală.Petra Kvitova (CZE) vs. Sorana Cirstea (ROU) - Digi Sport 2, aproximativ ora 19:00 (Terenul 1)Monica Niculescu (ROU) vs. Aleksandra Krunic (SRB) - Digi Sport 2, aproximativ ora 20:00 (Terenul 8), scrie digisport.ro.Lucas Pouille (FRA) vs. Marius Copil (ROU) - Digi Sport 3, aproximativ ora 19:00 (Terenul 5).Turneul de la Wimbledon, al treilea de Grand Slam al anului, se desfășoară în perioada 27 iunie - 10 iulie.