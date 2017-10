Willian Gerlem şi-a tatuat pe umăr chipul soţiei

Willian Gerlem și-a tatuat pe umăr chipul soției

Atacantul brazilian al Farului, Willian Gerlem, s-a acomodat la Constanța. Înțelege chiar și limba română și o rupe pe românește, însă mâncarea nu prea îi e pe plac. Motiv pentru ca soția sa, Gabizinha, să-i gătească acasă după rețete braziliene. De trei luni, William Gerlem (23 ani) o are alături la Constanța, pe soția sa, Gabriela Benicio (22 ani). Cei doi sunt căsătoriți de doi ani și două luni și formează o pereche extrem de reușită. Ca să-i arate cât de mult o iubește, Willian și-a tatuat pe umărul stâng chipul ei, anul trecut, pe când se afla în Portugalia. Decarul Farului își alintă soția „Gabizinha". Cei doi își petrec timpul liber plimbându-se, mergând la plajă sau ieșind din când în când la restaurant sau la vreun club. În plimbările lor, cei doi sunt însoțiți de multe ori și de cățelul familiei, „Foguete" (numit astfel pentru că e rapid ca o rachetă), un cocker pe care Willian i l-a făcut cadou soției sale. Fasolea din Brazilia, la loc de cinste Venit la Constanța în returul sezonului trecut, Willian ne-a spus că s-a acomodat bine aici. Deja înțelege limba română și chiar vorbește pe românește. „Încet-încet, am început să mă descurc", a declarat, pentru „Cuget Liber", fotbalistul. Doar mâncarea nu prea îi e pe plac. „E sensibil diferită de a noastră. Sunt însă și preparate românești după care mă dau în vânt, precum mămăliguța cu brânză și smântână. Nu duc însă dorul mâncărurilor braziliene, pentru că soția mea îmi gătește acasă după rețete de la noi din țară, orez simplu sau fasole din Brazilia, pe care le cumpărăm de la supermarketurile din Constanța", ne-a mai spus Willie, care poartă un ceas Armani și are un lănțișor cu o inscripție Dolce & Gabana. Respect pentru bunica Aurora Willian Gerlem ține foarte mult la familia sa. Abia așteaptă să-i reîntâlnească pe cei dragi, de care este despărțit de mări și țări. Faristul are un frate, Wellington (19 ani) și o soră, Diana (17 ani). Și față de bunica sa, Aurora, este foarte afectuos, hotărând să-și facă un tatuaj și cu chipul ei, precum cel al soției. „Bunica Aurora este o persoană foarte importantă pentru mine. M-a ajutat mult în viață. Îi datorez enorm în ceea ce privește formarea mea ca om și fotbalist", ne-a declarat Willian.