Week-end sportiv la TV

Ştire online publicată Sâmbătă, 27 Octombrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Sâmbătă, 27 octombrie Ora 07.00: Marile meciuri din NBA, cel mai spectaculos campionat de baschet al lumii - Sport.ro; Ora 11.00: CS Otopeni - Progresul București, în Liga a II-a de fotbal - Sport.ro; Ora 12.30: Cupa Mondială de natație, la Singapore - Telesport; Ora 13.00: Concordia Chiajna - Dunărea Giurgiu, în Liga a II-a de fotbal - Sport.ro; Ora 15.00: Turneul WTA de la Linz (Austria) - tenis de câmp - Eurosport; Ora 17.00: Turneul ATP de la Basel (Elveția) - tenis de câmp - Eurosport; Ora 17.30: Elba Timișoara - CSU Brașov, în campionatul național de baschet masculin - Telesport; Ora 20.30: Boxbuster, Alexander Poetkin vs. Chris Byrd - Sport.ro; Ora 21.00: Twente - Feyenoord, în campionatul de fotbal al Olandei - Sport Klub; Ora 21.30: International Rally Challenge - automobilism - Euro-sport; Ora 00.10: Cruzeiro - Atletico Paranaense, în campionatul de fotbal al Braziliei - Sport.ro; Duminică, 28 octombrie Ora 11.00: Sportul Studențesc - FCM Bacău, în Liga a II-a de fotbal - Sport.ro; Ora 12.00: RedBull Air Race, la Acapulco (Mexic) - sporturi cu motor - Sport Klub; Ora 12.30: Campionatul Mondial de superbike, retrospectivă - Eurosport; Ora 13.30: Cupa ECT de turisme, prima etapă din Italia - automobilism - Eurosport; Ora 15.00: Buducnost - Ferencvaros, în Liga Campionilor de handbal feminin - Sport.ro; Ora 17.00: Oltchim - Viborg, în Liga Campionilor de handbal feminin - Sport.ro; Ora 18.30: ICIM Arad - Universitatea Cluj, în campionatul național de baschet masculin - Telesport; Ora 21.30: Cele mai spectaculoase meciuri de snooker - Eurosport; Ora 23.30: Boxbuster, E. Holyfield vs. L. Savarese - Eurosport; Ora 00.00: Sport Recife - Sao Paolo, în campionatul de fotbal al Braziliei - Sport.ro.