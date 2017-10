Week-end sportiv la TV

Ştire online publicată Sâmbătă, 28 Iulie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Sâmbătă, 28 iulie Ora 11.00: Campionatul Mondial de volei pe plajă, la Gstaad (Elveția) - Eurosport; Ora 12.00: Rugby Tri Nations, retrospectiva 2007 - Sport.ro; Ora 16.00: Zaglebie Lubin - Widzew, fotbal în Polonia - Sport.ro; Ora 17.00: Campionatele Naționale de gimnastică, la Ploiești - TVR 2; Ora 21.45: Gală internațională de box, versiunea IBF, la Bamberg (Germania) - Eurosport; Ora 21.45: Fiorentina - Larissa, meci amical de fotbal - Sport.ro; Ora 23.30: Gala profesioniștilor de kickbox - Prima TV; Ora 00.00: Turneul WTA de la Stanford - tenis de câmp - Eurosport; Ora 00.10: Gremio - Atletico, în campionatul de fotbal al Braziliei - Sport.ro; Duminică, 29 iulie Ora 07.00: Jocurile Olimpice, origini - documentar - Național TV; Ora 10.30: Campionatul Mondial de turisme FIA - automobilism - Eurosport; Ora 11.00: Campionatele Naționale de gimnastică, finalele pe aparate - TVR 2; Ora 19.00: Campionatul European de fotbal feminin UEFA Under 19 - Eurosport; Ora 19.00: Boxbuster, Carlos Baldomir vs. Vernon Forrest - Sport.ro; Ora 22.00: Juventude - Pal-meiras, în campionatul de fotbal al Braziliei - Sport.ro.