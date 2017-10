Week-end dedicat baschetului, la Constanţa

Week-end dedicat baschetului, la Constanța

În sala Complexului Sportiv (sala Flămânda), are loc, astăzi, prima ediție a turneului de baschet 1 vs. 1, denumit „The One - Tomis Battle”. Cei mai tehnici jucători de baschet își vor arăta iscusința și vor încerca să obțină titlul de cel mai bun jucător al turneului - „last standing gladiator”. Regulamentul este următorul: prima posesie a mingii se stabilește prin aruncarea monezii, fiecare meci are durata de cinci minute, jucătorul aflat în atac este obligat să arunce la coș în maxim 15 secunde, aruncările se vor puncta cu 2 și 3 puncte, după fiecare coș marcat se repune minge în joc de către jucătorul aflat în apropiere, iar dacă scorul ajunge la 11-0, meciul se încheie indiferent de timpul scurs.„Este prima oară când organizăm un asemenea turneu la Constanța. Dacă va prinde la public, vom face mai multe evenimente de acest gen. Formatul acestei competiții ne aparține, încercăm întotdeauna să aducem ceva în plus baschetului”, a declarat Andrei Talpeș, președintele Asociației Terra Semper Fidelis.Regalul baschetbalistic continuă și în zilele următoare. Sâmbătă și duminică, va avea loc turneul 3x3, Constanța Streetplay, acolo unde sunt așteptați peste 250 de sportivi din toată țara, eveniment desfășurat sub egida Sport Arena Streetball. Valoarea totală a premiilor va fi de peste 20.000 de lei, dintre care 5.000 îi vor reveni câștigătoarei de elită la seniori, iar 2.000 vor primi învinșii. Constanța Street Play este o competiție de rang internațional, unde jucătorii pot acumula puncte în clasamentul FIBA 3x3 World Rankings, și, de ase-menea, va fi un prilej ideal de a promova baschetul în rândul copiilor și tinerilor. Nu doar jucătorii vor avea șansa să strălucească pe terenul de baschet, ci și spectatorii.Aceștia vor putea câștiga premiile puse la bătaie de organizatori în concursurile indivi-duale. De asemenea, evenimentul vine în acest an cu o noutate, un loc de joacă pentru copii, care va promova baschetul pentru generațiile mai tinere. „Suntem foarte fericiți că am reușit să organizăm al treilea turneu la Constanța, iar faptul că numărul copiilor care participă este în creștere ne arată că suntem pe drumul cel bun.Avem deja peste 40 de echipe înscrise, cu jucători veniți de peste tot din țară, iar premiile se vor ridica la peste 20.000 lei, precum în precedentele două turnee. Cu siguranță vor fi meciuri spectaculoase, exact cum ne-am obișnuit. Ca de fiecare dată, cel mai puternic și mai inspirat va câștiga”, a completat Andrei Talpeș.Competiția este organizată de Asociația Terra Semper Fidelis în colaborare cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret, Primăria Municipiului Constanța și Consiliul Județean Constanța.