Walter Zenga este noul antrenor al grupării Wolverhampton Wanderers

Ştire online publicată Sâmbătă, 30 Iulie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Fostul antrenor al Stelei si al lui Dinamo, Walter Zenga, a fost numit oficial in functia de antrenor la Wolverhampton Wanderers, formatie din liga a doua engleza, inlocuindu-l pe Kenny Jackett, care a fost demis vineri seara, transmite The Guardian."Suntem incantati sa anuntam numirea lui Walter Zenga in functia de antrenor principal. Acesta are un palmares excelent atat ca jucator, cat si ca antrenor si are o experienta bogata care il va ajuta in ceea ce are de facut la echipa noastra. Walter este o persoana extrem de pasionata, care traieste pentru fotbal si este intotdeauna determinat sa realizeze ceea ce isi propune", a declarat Jeff Shi, noul director general al celor de la Wolverhampton."Suntem alaturi de el, il vom sustine si speram sa promovam in Premier League", a mai adaugat Jeff Shi.In varsta de 56 de ani, Zenga a mai antrenat echipe importante in cariera, printre care se numara Steaua Bucuresti, Steaua Rosie Belgrad, Palermo, Sampdoria sau Dinamo Bucuresti. Ultima sa experienta a fost in Emiratele Arabe United, pe banca celor de la Al Shaab, de unde a plecat in luna februarie. Fostul portar italian, care a bifat 58 de jocuri la echipa nationala, va fi prezent astazi in tribune pentru a urmari partida amicala cu Swansea, iar de luni isi va intra efectiv in atributii.Intr-o declaratie facuta vineri seara, Shi anunta ca a hotarat sa renunte la serviciile antrenorului Kenny Jackett: "As dori sa-i multumesc lui Kenny pentru tot ceea ce a facut pentru echipa de-a lungul ultimilor trei ani. A aratat un adevarat profesionalism in timpul mandatului sau. Ii doresc mult succes pe viitor."Preluarea echipei Wolverhampton Wanderers de catre conglomeratul financiar chinez Fosun International, condus de Shi, a fost finalizata saptamana trecuta, iar demiterea lui Jackett a venit la patru zile dupa ce clubul anuntase ca postul sau nu e in pericol.Wolverhampton Wanderers a incheiat sezonul trecut pe locul 14 in Championship, cu 18 puncte avans fata de pozitiile retrogradabile.