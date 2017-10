Vreme numai bună de yachting, la Eforie Nord

Începând de ieri, până pe 25 august, în zona portului Eforie Nord, are loc etapa a lll-a a Campionatului Național de Yachting, la clasele Optimist, Laser 4.7, Laser Radial și 470.Competiția este organizată de Federația Română de Yachting, în colaborare cu Yacht Club București și Black Sea Competition, cu sprijinul Marinei Eforie Nord.La finalul întrecerilor, se vor stabili și velierii care vor face parte din naționala României ce ne va reprezenta în competițiile internaționale.La sfârșitul săptămânii trecute, într-un cadru propice yachtingului, cu vânt ușor și mediu, a avut loc Cupa Zilei Marinei Române, unde au luat parte velierii de la CS Știința, Nautic Yachting Club și Electrica Constanța, în cadrul claselor Optimist fete și băieți.Evenimentul a avut loc conform calendarului competițional intern și a reprezentat o verificare înaintea desfășurării Campionatului Național, etapa a lll-a.Iată și rezultatele: clasa OK, juniori - 1. Cristian Mitoi, 2. Andrei Ștefan, 3. Nicolae Mirescu (toți de la CS Știința); clasa OK seniori: 1. Nicolae Gorgan, 2. Cristian Mitoi, 3. Toni Nedelea (toți de la CS Știința); clasa Optimist (clasament general) - 1. Luana Boicenco, 2. Victor Reit, 3. Marcus Reit (NYC); clasa Optimist junioare - 1. Ariana Pătrașcu, 2. Liana Petcu, 3. Cristina Patache (toți Electrica); clasa Optimist juniori - 1. Victor Reit (NYC), 2. David Popescu (CS Știința), 3. Noel Voinescu (CS Știința), clasa Cadet - 1. Maria Popescu/Ilinca Popescu, 2. Rareș Stoineanu/Ana Andre, 3. Oasim Zienn/Andrei Odagiu (toți CS Știința).