"Vrem să organizăm Campionatele Europene de tineret la Constanţa"

Președintele Federației Române de Haltere, Nicu Vlad:

"Vrem să organizăm Campionatele Europene de tineret la Constanța"

Președintele Federației Române de Haltere, Nicu Vlad, a declarat că 2018 a fost un an cu multe reușite pentru forul pe careîl conduce, chiar dacă sportivii români nu au reușit să urcepe prima treaptă a podiumuluila Campionatele Mondiale.„Am avut un an foarte bun, încheiat cu medaliile de la Campionatele Mondiale. Dacă facem strict comparație cu Mondialele de anul trecut, unde Loredana Toma a obținut titlul (n.r. - la total), acum ea a venit doar pe locul 4. S-a întors acum cu un argint, la smuls, însă a avut o accidentare destul de problematică la încheietura dreaptă. Sper să reușim să o punem pe picioare din punct de vedere al sănătății cât mai repede în perspectiva Jocurilor Olimpice de la Tokyo din 2020. În ansamblu, a fost un an cu multe reușite, chiar și în lipsa aurului la Mondiale”, a afirmat Nicu Vlad.Federația își propune, pentru anul viitor, organizarea Campionatelor Europene de tineret la Constanța.„Anul viitor, avem în plan organizarea Campionatelor Europene de tineret la Constanța. Rămâne să obținem de la federația europeană acordul final. Șanse sunt destul de mari, dar ca să propun la federația europeană trebuie să merg la MTS să întreb dacă sunt de acord cu această organizare. Am discutat în mare cu noul ministru (n.r. - Bogdan Matei), dar să vedem când are timp și dânsul ca să luăm și acordul scris”, a menționat șeful FR de Haltere, citat de Agerpres.În ceea ce privește obiectivele în 2019, acestea sunt legate de obținerea calificării unui număr de patru sportivi la Jocurile Olimpice de la Tokyo.„Obiectivele noastre de anul viitor sunt calificările pentru JO 2020. Potențialul nostru de calificare este undeva la doi băieți și două fete, iar obiectivul final este o medalie la Tokyo. Anul viitor, avem Campionate Europene și Mondiale, atât la juniori, cât și la seniori. Calificarea pentru Jocurile Olimpice s-a schimbat, acum calificarea este individuală. Sportivii trebuie să participe la mai multe competiții și să obțină un punctaj în concursurile din ultimele 18 luni rămase până la Tokyo 2020. E un pic mai stufos sistemul de calificare, însă consider că acum sunt șanse egale pentru toată lumea. Dacă ai valoare, te califici”, a precizat Nicu Vlad.O vede pe Simona Halepsportivul anuluiÎn opinia președintelui FR de Haltere, titlul de sportivul anului poate fi acordat Simonei Halep.„Simona Halep este sportivul emblematic al României în momentul de față, ea are mai mult de un an de când este pe primul loc mondial. Are și un Mare Șlem anul acesta, îmi pare rău că nu l-a luat și pe cel de la Melbourne. Mi-aș fi dorit să avem mai multe sporturi la care să avem reprezentanți așa de sus în clasamentele mondiale”, a spus fostul campion olimpic.