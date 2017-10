„Vrem să ne menţinem în topul celor mai bune cluburi din România“

Directorul CS Farul Constanța, Ilie Floroiu:

„Vrem să ne menținem în topul celor mai bune cluburi din România“

Reprezentanți ai cluburilor, asociațiilor și structurilor sportive constănțene, ai DJST, ISJ și administrației locale au participat, ieri, la Complexul Sport din str. Cuza Vodă, la adunarea de bilanț a CS Farul pe anul 2010. Unitate de elită a sportului românesc, CS Farul Constanța încheie un an 2010 care, în ciuda crizei economice, a generat multe motive de bucurie, pentru că sportivii de la malul mării nu au coborât ștacheta performanței. În momentul de față, în cele 13 secții ale CS Farul, sunt legitimați 404 sportivi. Dintre aceștia, 10 sunt distinși cu titlul de maestru emerit al sportului, iar 80 sunt componenți ai loturilor naționale. Gruparea din str. Decebal a obținut, anul acesta, 346 de medalii (113 aur, 120 argint, 113 bronz) la Campionatele Naționale și 46 de medalii la competițiile internaționale oficiale (21 la Campionatele Mondiale, 14 la Campionatele Europene, 2 la Cupa Europei și 9 la Campionatele Balcanice). „Mulțumim Comitetului Olimpic și Sportiv Român, Autorității Naționale pentru Sport și Tineret, administrației locale, pentru sprijinul acordat în obținerea rezultatelor de anul acesta, pe care eu le consider onorante. Pentru 2011, un an preolimpic, ne dorim să ne menținem în topul celor mai bune cluburi din România. 2011 este un an foarte important, pentru că sportivii noștri vor trebui să-și îndeplinească, în mare parte, baremurile de calificare la Jocurile Olimpice de la Londra 2012”, a declarat, ieri, în cadrul evenimentului de la Complexul Sport, directorul CS Farul, Ilie Floroiu. Viața nu ar fi frumoasă dacă drumul ar fi lin „Îmi exprim bucuria că suntem împreună aici. Membrii familiei sportului constănțean au trecut, anul acesta, peste multe greutăți, dar am avut și satisfacții pe măsură. Viața nu ar fi frumoasă dacă drumul ar fi lin. Am demonstrat că suntem caractere puternice, știm să navigăm și pe o mare lină, și pe una învolburată. Pentru noi, cei de la malul mării, sportul este deja o religie, care ne ajută să depășim orice obstacol”, a spus și directorul executiv al Direcției Județene pentru Sport și Tineret, Elena Frîncu. Top seniori (pe secții) Atletism 1. Nicoleta Grasu (antrenor, Costel Grasu) 2. Adelina Gavrilă (antrenor, Mihail Dumitru) 3. Sergiu Ursu (antrenor, Constantin Mușat) 4. Ana-Maria Greceanu (antre-nor, Stana Mihăilescu) Canotaj 1. Diana Bursuc (antrenor, Dumi-tru Răducanu) Gimnastică artistică 1. Ana Porgras (antrenori, Nico-lae Forminte și tehnicienii lotului olimpic) Gimnastică aerobică 1. Mircea Zamfir 2. Valentin Mavrodineanu / Petru Tolan Porime 3. Cristina Nedelcu (antrenori, Maria Fumea și Cristiana Spînu) Înot 1. Dragoș Agache (antrenori, Georgeta Handrea și Laura Sa-chelarie) Karate 1. Ionela Hainagiu (antrenor, Valerian Mușat) Navomodelism 1. Andrei Romeo / Corneliu Cos-tiniuc 2. Costinel Bilcă / Ion Marines-cu / Ștefania Marinescu (antre-nor, Petrică Vasile) Tenis de masă 1. Elizabeta Samara 2. Iulia Necula (antrenori, Viorel Filimon și Liliana Sebe) Top juniori / tineret (pe secții) Atletism 1. Andreea Lefcenco (antrenor, Lenuța Dragomir) Haltere 1. Laura Pricop (antrenor, Angheluș Beșleagă) Karate 1. Andreea Cotoban 2. Livia Cotoban 3. Bianca Gorun (antrenor, Valerian Mușat) Scrimă 1. Cosmin Kortyan (antrenor, Mihaela Ion) Tenis de masă 1. Cristina Hîrîci 2. Lucian Munteanu 3. Roxana Iamandi / Sedan Orazali (antrenori, Viorel Filimon, Liliana Sebe și Stelian Hașoti)