Președintele Farului, Relu Damian, își păstrează optimismul:

„Vrem să legăm două-trei rezultate pozitive“

FC Farul a spart gheața și a obținut, în meciul cu CS Otopeni, prima victorie din actuala stagiune a Ligii a 2-a. Un 1-0 pentru care jucătorii au muncit foarte mult, rezultat important în special la capitolul moral. Acum, „marinarii“ vor să continue pe aceeași linie. După ce au obținut trei puncte din duelul cu CS Otopeni, fotbaliștii Farului simt că prind aripi. O victorie, chiar și la limită, rămâne o victorie și progresul este vizibil. „Am câștigat cele trei puncte mai mult prin angajament și dăruire, mai puțin prin calitatea jocului. Îmbucurător este faptul că am marcat și că am păstrat acest avantaj până la final. Am ajuns pe locul 11 și consider că suntem în grafic. Nu cred că cineva se aștepta la mai mult, pentru că am început pregătirea foarte târziu și cu un lot alcătuit din scurt. De asemenea, trebuie ținut cont de faptul că, în aceste prime patru runde, am întâlnit numai adversari puternici: Ceahlăul Piatra Neamț, CS Otopeni, ambele foste prim divizionare, Viitorul Constanța, echipa lui Gică Hagi, și FC Botoșani, o formație experimentată, întărită în ultimul an”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, președintele Farului, Relu Damian. Oficialul clubului din str. Primăverii este de părere că echipa sa are șanse de a continua să adune puncte. „Toate meciurile care vor urma sunt dificile, însă obiectivul nostru este acela de a lega două-trei rezultate pozitive. Și cred că putem atinge ținta. În primul rând, să nu pierdem la București, cu Juventus, apoi să scoatem maximum posibil din disputele cu Dunărea Galați, acasă, și CF Brăila, în deplasare, ambele adversare accesibile. Stăm bine la capitolul moral, am prins o linie bună și pe ea trebuie să mergem mai departe. Tinerii noștri jucători sunt în progres, iar victoria cu Otopeni i-a ajutat să prindă încredere în forțele proprii”, a explicat Damian. Mulțumit de evoluția lui Abuzătoaie Președintele Farului a mai spus că este mulțumit de randamentul lui Abuzătoaie, care a evoluat o repriză (a doua) în jocul cu Otopeni. „Dăm credit tinereții, promovăm fotbaliști de perspectivă. Acum, a debutat Abuzătoaie, și nu a făcut-o rău. S-a luptat mult în avanposturi. Va veni rândul lui Mădălin Munteanu și vor mai urma și alții”, a declarat Relu Damian.