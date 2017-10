Președintele COSR, Octavian Morariu:

„Vrem să facem o echipă puternică de rugby în 7, pentru JO din 2016“

Președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român, Octavian Morariu, a declarat că, deși nu are o mare tradiție în țara noastră, rugby-ul în 7 s-ar putea număra, în viitor, pe lista disciplinelor care vor beneficia de programe de dezvoltare. „Înainte de 1989, jucam rugby în 7 în cluburi, pentru a ne amuza. Totuși, încet-încet, am început să clădim și acest sport, iar România participă la circuitul european în mod regulat și joacă la fel la turneul final european. Nu avem rezultate atât de bune încât să participăm la turneul final mondial. În mod sigur, va trebui să avem o altă atitudine vizavi de rugby-ul în 7, iar COSR va sprijini federația în acest context. Nu știm încă prea multe, pentru că nici IRB-ul nu a stabilit care va fi sistemul de calificare pentru Jocurile Olimpice. Până nu se știe acest lucru, nici CIO nu va debloca fonduri, pentru că acestea se cheltuiesc pe bază de program. Cred că, din toamnă, vom putea accesa fonduri olimpice pentru a sprijini rugby-ul în șapte. Va trebui să ne mișcăm foarte repede, pentru că este o atracție deosebită pentru toate țările cu tradiție în rugby”, a spus Morariu. Șeful forului olimpic român spune că rugby-ul în 7 cere foarte multe calități comune cu rugby-ul în XV, dar aici contează foarte mult viteza și îndemânarea. „Este mai puțină strategie și mai puțină forță. Dintr-un anumit punct de vedere, rugby-ul în 7 pare mai ușor decât surata sa clasică, în XV. O echipă poate fi clădită mai ușor, pentru că sunt mai puțini sportivi. Cred că România poate avea o națională puternică la acest sport. Fetele sunt bune la rugby în 7, avem șanse și cu băieții să evoluăm rapid. Pentru JO de la Rio de Janeiro 2016, calificările ar începe prin 2014-1015. Avem cinci ani în care putem clădi acest lucru. Am și ideea înființării unui centru regional pentru rugby în 7, la Izvorani, unde există infrastructura necesară. Rugby-ul românesc are o tradiție foarte mare, dar și el, ca și alte sporturi din România, a avut de suferit, din cauza mutațiilor din viața economică și socială. Aceste sporturi trebuie reclădite cu răbdare, cu foarte multă perseverență și cu o mare doză de pasiune”, a explicat Morariu.