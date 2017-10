HCM Constanța - SG Flensburg, în Liga Campionilor la handbal masculin

Vrem o minune!

Misiune infernală pentru HCM Constanța, deseară, la Sala Sporturilor, unde formația antrenată de Ion Crăciun primește replica unui „gigant” al continentului: SG Flensburg, o reprezentantă a puternicului handbal german, care are în lot numai vedete de cinci stele: internaționali danezi, suedezi, maghiari, austrieci, germani. „Flensburg este o echipă omogenă, care excelează la capitolul disciplină tactică și care, an de an, este implicată în lupta pentru titlu în campionatul german. Vom încerca să scoatem un rezultat bun, care să dea încredere jucătorilor noștri, dar nu trebuie uitat că, în ultima vreme, HCM nu a arătat ca o echipă adevărată”, a de-clarat, pentru „Cuget Liber”, antrenorul Ion Crăciun. La debutul în Champions League, tehnicianul constăn-țean are nu numai neșansa de a întâlni o super-forță a Europei, dar se confruntă și cu probleme de lot. Pivotul Silviu Băiceanu, unul dintre cei mai experimentați jucători, este accidentat (suspect de ruptură de menisc) și, în mod precis, nu va putea fi folosit. Și extrema Laurențiu Toma acuză probleme medicale la picior, dar se speră în recuperarea sa până la ora de start a partidei. Momentan, campioana României ocupă locul cinci în clasamentul Grupei D, iar un punct câștigat deseară i-ar deschide porțile către optimile de finală. Partida HCM Constanța - SG Flensburg-Handewitt are loc astăzi, la Sala Sporturilor, de la ora 20.00, în direct de Digi Sport. Arbitrează brigada slovenă Nenad Krstic / Peter Ljubic.