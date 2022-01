Portarul Dani Vasile are toate motivele de a privi spre viitor cu încredere.„2021 a fost un an foarte bun pentru noi. Am început noul sezon foarte bine, am câştigat Supercupa României. Ne-am descurcat destul de bine şi în Europa, dar am ratat calificarea în grupele Ligii Europene.Din păcate, au apărut şi unele accidentări, Leon Raso nu mai poate juca până la sfârşitul sezonului. Am încheiat anul pe primul loc, dar Dinamo mai are un meci de jucat. Urmează meciuri foarte tari, iar echipele de pe primele locuri sunt foarte apropiate, aşa că o să fie bătaie mare pentru fiecare punct”, a declarat, pentru site-ul oficial al clubului, portarul Dani Vasile.HC Dobrogea Sud are 40 de puncte, cu 13 victorii, un egal şi o singură înfrângere, înregistrată pe terenul campioanei. Dinamo (39 p) a pierdut la Baia Mare, dar mai are de jucat restanţa cu CSM Bacău. Podiumul provizoriu este încheiat de Steaua şi Potaissa Turda, la egalitate, cu câte 36 de puncte.„Vrem ca titlul sau Cupa României să ajungă la Constanţa în 2022. George Buricea a venit cu o atmosferă foarte bună ca antrenor principal şi asta s-a văzut în seria de cinci victorii de la sfârşitul anului.Mi-aş dori să luăm titlul şi cred că este realizabil. Ar trebui ca fiecare jucător să creadă că se poate întâmpla, nu să fim doar campioni de toamnă. Ne trebuie o victorie cu Dinamo şi vom avea avantajul terenului propriu, care sperăm că ne va da un impuls.Suporterii? A fost foarte frumos să îi avem aproape, se vede diferenţa când sunt ei în tribune. Sperăm să fie la fel în 2022, să vină să ne susţină, în număr mai mare dacă se va putea. Nu ştiu dacă le putem promite un rezultat anume, dar le putem promite că vor vedea de fiecare dată un spectacol handbalistic la Sala Sporturilor şi că ne vom implica 100%, meci de meci”, a mai spus portarul Constanţei.XXXDuminică, 2 ianuarie, Dani Vasile şi extrema Ionuţ Nistor s-au prezentat la Cluj-Napoca, unde selecţionerul Xavier Pascual a sunat adunarea pentru cele trei meciuri de calificare din primul turneu preliminar pentru CM 2023, cu Israel, Cipru şi Republica Moldova.„Israel mi se pare cel mai puternic adversar. Sperăm să câştigăm toate meciurile de la Cluj. Ne aşteaptă un drum lung, ştim că nu o să fie uşor. Dacă ne pregătim serios şi căpătăm încredere, eu cred că putem trece şi de turul al doilea în calificările pentru Campionatul Mondial. Pentru mine, tot timpul a fost un obiectiv să ajung la un turneu final cu echipa naţională”, a mai spus Dani Vasile.Turneul preliminar de calificare la CM 2023 va avea loc, în perioada 7-9 ianuarie, la Cluj-Napoca.Foto: Facebook / Handbal Club Dobrogea Sud