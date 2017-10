„Vrem ca federaţiile să ne trateze corect”

Directorul LPS „Nicolae Rotaru” CSS, prof. Andrei Szemerjai:

„Vrem ca federațiile să ne trateze corect”

Directorul Liceului cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru” CSS Constanța, prof. Andrei Szemerjai, a criticat politica unora dintre federațiile sportive române, care, prin măsurile impuse, îngreunează activitatea cluburilor sportive la nivel de juniori. „Susținerea financiară este o realitate de care ne lovim zi de zi. O luptă care nu mai este atât de grea când știi că ai susținere. Însă, ea devine anevoioasă atunci când cei care ar trebui să îți întindă o mână nu numai că nu te ajută, ci îți mai pun și piedică. Mă întreb dacă, în aceste situații, mai are sens să lupți”, a declarat profesorul Andrei Szemerjai. Directorul Liceului cu Program Sportiv și-a îndreptat tirul atacului asupra unor federații, pe care le acuză că își promovează interesele personale. „Sunt federații în care grija pentru tinerii sportivi este periferică. Și am să dau două exemple. FR de Haltere solicită suma de 150 de lei pentru legitimarea unui copil. În condițiile în care halterele au pierdut mult din popularitate, iar majoritatea copiilor care mai vor să practice acest sport provin din familii cu venituri modeste, suma mi se pare exagerată, descurajatoare. De asemenea, FR de Rugby mă obligă să înscriu în campionat și să cheltuiesc zeci de mii de lei cu o echipă despre care știu că nu are valoare. 10.000 de lei s-au dus numai pe arbitraj. Este inadmisibil”, a explicat Szemerjai. Sportul a devenit religie la Constanța Directorul LPS-ului a ținut să sublinieze faptul că instituția pe care o conduce nu racolează sportivi, ci îi crește și îi lansează în marea performanță. „Noi nu cumpărăm sportivi. Căutăm tinere talente, antrenorii noștri îi pregătesc, îi educă, așa creștem generații de campioni mondiali. Cluburile sportive școlare au furnizat mari sportivi loturilor olimpice, iar pentru acest lucru trebuie tratate corect. La Constanța, sportul a devenit religie, se muncește bine, iar valorile trebuie recompensate”, a spus Andrei Szemerjai.