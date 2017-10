Vrea să obţină o notă mare la examenul de licenţă

Vrea să obțină o notă mare la examenul de licență

2011 este un an important pentru Daniel Asaftei. Student în anul IV la Academia Navală „Mircea cel Bătrân”, Facultatea de Marină Militară, Secția Poliție de Frontieră, sportivul va sus-ține, la vară, examenul de licență. „Îmi doresc o notă cât mai mare, care să mă ajute la repartiție, să prind un post cât mai aproape de Constanța. În plan sportiv, cel mai important lucru este să fiu sănătos, să fiu ferit de accidentări. Ochi umflați și coate zdrelite am avut și cu sigu-ranță că o să mai am. Principala grijă este să mă țină genunchiul drept, al cărui ligament este rupt. Trebuie să fac operație, dar sper ca acest moment să vină mai târziu. Analizele îmi vor arăta cu exactitate dacă voi scăpa de cuțit măcar în 2011”, a declarat Daniel Asaftei.