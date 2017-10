Votaţi-o pe Ionela Gâlcă Stanca

Votați-o pe Ionela Gâlcă Stanca

Federația Internațională de Handbal a realizat un sondaj pentru stabilirea celor mai buni jucători - secțiunile feminin și masculin - din anul 2007. La feminin, a fost nominalizată și constănțeanca Ionela Gâlcă Stanca, de la Oltchim Râmnicu Vâlcea. Votul dumneavoastră o poate urca pe Ionela în această ierarhie. Accesați site-ul www.ihf.info / News / articolul „World Handball Players of the Year 2007: Who will succeed Krause and Balic?” / Please click here to submit your vote for the World Handball Players of the Year 2007. Completați apoi chestionarul. Cititorii ziarului și toți prietenii handbalului constănțean o pot ajuta pe Ionela în confruntarea cu cele mai bune handbaliste din lume și, în același timp, au șansa de a câștiga premiile oferite de organizatorii sondajului.