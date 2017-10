Vor să-şi ducă băiatul la Statuia Libertăţii

Vor să-și ducă băiatul la Statuia Libertății

Cu ocazia includerii Simonei în Halle of Fame, atât campioana, cât și soțul ei au petrecut o lună de vis în SUA. „A fost ca a doua noastră lună de miere. Am fost în Las Vegas (cadoul de la Hall of Fame), unde am vizitat orașul, Grand Canion și am fost la un spectacol gen Cirque du Soleil. Apoi, ne-am întors la New York, unde soțul meu are foarte multe rude. Am petrecut cam 10 zile, vizitând tot ce se putea. Apoi, am mers o săptămână în Miami, unde am stat la o prietenă foarte bună de-a mea, fostă gimnastă, Lavinia Agache. Am vizitat, ne-am plimbat, am făcut plajă. Peste vrei doi ani, vrem să mergem din nou, pentru Alex, căci avem toți trei viză pe zece ani. Sperăm să-l ducem și pe el, pentru că i-am promis și își dorește să vadă Statuia Libertății", povestește Simona. De curând, cei trei au fost și în Malta. Sunt adepții week-end-urilor petrecute la munte. Speră ca peste un an să-și facă și o cabană acolo, între Gărâna și Trei Ape.