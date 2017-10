CSV 2004 Tomis, între cantonamentul din Italia și meciul din Cupa CEV

Vor să ia Taur(on)-ul de coarne!

Echipa de volei feminin CSV 2004 Tomis a avut un final de an cât se poate de fericit. „Sirenele” au fost în cantonament în Italia, lotul a fost completat cu o jucătoare din Brazilia, iar următorul pas se dorește a fi o victorie în euro-duelul cu Tauron MKS Dabrowa Gornicza. CSV 2004 Tomis n-a pierdut vremea în perioada de pauză competițională. Vicecampioana României la volei feminin a susținut un stagiu de pregătire în Italia, disputând și două partide amicale, în compania formației de primă ligă italiană Spes Co-negliano. „Sirenele” au pierdut primul joc, 1-3, dar l-au câștigat pe al doilea, 3-1. Conducerea clubului le-a făcut un frumos cadou de sărbători antrenorilor Darko Zakoc și Constantin Alexe, întărind lotul cu o jucătoare din Brazilia: Viviane Lucia Pessoa de Faria. Sportiva are 21 de ani, evoluează pe postul de coordonator și a jucat ultima dată la Uniara, o formație din țara natală. Pentru CSV 2004 Tomis, urmează un examen foarte important: meciul cu Tauron MKS Da-browa Gornicza (Polonia), contând pentru prima manșă a optimilor de finală ale Cupei CEV, programat joi, 6 ianuarie, de la ora 20.15, la Sala Sporturilor. La acest joc, Federația Europeană de Volei a delegat un arbitru din Bulgaria (Petar Harizanov) și unul din Israel (Tiran Shaino). Manșa a doua va avea loc în data de 12 ianuarie, în Polonia. Un american și un bulgar în lotul CVM Tomis Și CVM Tomis Constanța a mutat pe piața transferurilor, aducând la echipă doi voleibaliști, pe americanul Tyler Hildebrand și pe bulgarul Mincho Minchev. Hildebrand are 27 de ani, talie bună (1,94 m) și 19 selecții la naționala SUA. Recent, a jucat pentru echipa Paul Mitchell, o selecționată americană creată pentru a participa la Campionatul Mondial al cluburilor de la Doha, desfășurat în luna decembrie. Minchev are 28 de ani, măsoară 1,97 m, evoluează pe postul de universal și a jucat ultima oară la Marek Union Dupnița. Component al naționalei Bulgariei, Minchev îl va înlocui pe danezul Mads Ditlevsen, care și-a încheiat socotelile cu gruparea de la malul mării.