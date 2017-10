Vor să aducă titlul naţional pe litoral!

CFR - Liceul Tehnologic "Gh. Duca", la turneul final al Campionatului Național U17

Vor să aducă titlul național pe litoral!

Echipa de rugby CFR - Liceul Tehnologic „Gh. Duca“ Constanța s-a calificat la turneul final al Campionatului Național de juniori Under 17, competiție care se va desfășura, începând din data de 27 mai, la București.Tinerii rugbiști constănțeni se pregătesc intens pentru turneul final, unde merg cu gânduri mari. Calificată în ultimul act alături de alte șapte formații, practic cele mai bune din țară la categoria de vârstă U17, CFR - Liceul Tehnologic „Gh. Duca” are ca obiectiv câștigarea titlului de campioană națională. „Vor fi zece zile de întreceri, în care se întâlnesc echipele care au dominat cele patru campionate zonale: Muntenia - pe care o vom reprezenta noi, alături de Steaua București -, Transilvania, Moldova Nord și Moldova Sud. Ne dorim să aducem la Constanța medaliile de aur. Va fi greu, dar ne vom juca șansa până la capăt”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, antrenorul Radu Nicolae Mocanu. Iată și componența lotului pe care tehnicianul constănțean îl are la dispoziție: Iulian Mocofanu, Ovidiu Cojocaru, Andrei Damian, Georges Apostol, Robert Dobre, Alin Davidoaia, Florin Radu, Valentin Cojocaru, Ionuț Moisiuc, Paul Stoica, Robert Tănase, Andrei Ojică, Alex Cozma, Sebastian Agapie, Dan Barbu, Ionel Melinte, Bogdan Stoian, Vlad Popa, Ciprian Grigoraș, Alexandru Huțuleac, Cătălin Vasiliu, Adrian Ungureanu, Claudiu Trandafir, Iliuță Vlăescu, Răzvan Calut, Alexandru Sidorov. „Am încredere că acești copii pot înscrie în palmaresul rugby-ului juvenil constănțean o nouă mare performanță - câștigarea titlului de campioni. Încă nu știm exact numele tuturor echipelor din turneul final, pentru că mai sunt de disputat meciuri de baraj. Sigur vor fi Steaua și Timișoara, însă, când ai obiectiv locul întâi, nu trebuie să te intereseze prea mult numele adversarei. Noi trebuie să avem forța de a ne impune în fața tuturor”, a spus Vasile Chirondojan, pre-ședintele CS Cleopatra, club care susține financiar echipa care va merge la turneul final. Jucătorii au intrat încă de luni în cantonament, având, până pe 27 mai, un program complex de pregătire. În prima parte, se va lucra pe plajă, antrenamentele pe nisip contribuind la fortificarea fizică. Apoi, se va reveni din nou la teren, pentru ultimele retușuri tehnico-tactice. În faza de zonă, premergătoare turneului final, echipa constănțeană a contabilizat opt victorii și două înfrângeri. Șase dintre componenții lotului CFR - Liceul Tehnologic „Gh. Duca” au fost selecționați în naționala de juniori U17 a României. Aceștia sunt Claudiu Trandafir, Vlad Popa, Sebastian Agapie, Alex Cozma, Robert Tănase și Paul Stoica.