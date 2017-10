Vor renunţa Bellu şi Bitang la lotul naţional de gimnastică?

Vor renunța Bellu și Bitang la lotul național de gimnastică?

Această întrebare ne-am pus-o cu toții atunci când am aflat că termenul de expirare a contractelor celor doi tehnicieni, cu Comitetul Olimpic și Sportiv Român, este la sfârșitul acestei luni. Octavian Bellu și Mariana Bitang pretind că nu au de gând să facă așa ceva, dar totul depinde de negocierile pe care le vor susține cu Federația Română de Gimnastică și COSR.„Nu am declarat că îmi dau demisia, că plec în străinătate. Nimeni nu a ieșit public să spună: «Gata, plecăm de la lot, ne dăm demisia și abandonăm totul». Ca să faci un proiect, trebuie să cunoști opțiunea copilului, a sportivului, dacă mai continuă sau nu. Toată lumea are nevoie, în primul rând, de odihnă, atât fizică, cât și psihică, pentru a lua decizii. Nu suntem genul de oameni care să luăm decizii la cald sau la presiune”, a declarat Bitang.Bellu și Bitang sunt conștienți că reprezintă un fenomen în gimnastica românească, și, de aceea, vor solicita condiții mai bune de pregătire din partea FRG și COSR, în cazul în care se vor înhăma iar la muncă.Alte tentative de renunțareIulie 2001: Și-au anunțat intenția de a părăsi lotul din cauza problemelor financiare. Cei doi s-au răzgândit după o vizită la Cotroceni, președintele Iliescu asigurându-i că se va implica personal în rezolvarea problemelor. Noiembrie 2001: După CM de la Gent, au refuzat să revină la Deva, declarându-se ofensați de premiile prea mici oferite de statul român. Guvernul a majorat premiile. Februarie 2003: Și-au prezentat demisiile după ce au fost acuzați de câteva gimnaste, printre care Sabina Cojocar și Alexandra Marinescu, că le tratează dur în cantonament și că le pretind un comision de 30% din câștiguri. După negocieri, s-au răzgândit. Ianuarie 2005: O campanie ostilă a presei și procesul cu Oana Petrovschi au fost motivele care i-au determinat să plece din nou. Au fost convinși să revină după îndelungi stăruințe. August 2005: Cei doi antrenori și-au reziliat contractele cu FRG, după ce conducerea forului a decis să desființeze lotul olimpic de la Deva. Bellu și Bitang au devenit apoi consilieri prezidențiali.