Vor primele puncte şi din deplasare

Sâmbătă, la Iași, Politehnica - FC Farul

Vor primele puncte și din deplasare

După ce, în etapa a patra, a obținut prima victorie din acest sezon, acasă, cu Ceahlăul, FC Farul vrea ca, sâmbătă, la Iași, să bifeze primele puncte din campionat și pe teren străin. Aflată în creștere de formă, lucru care i-a adus și succesul cu nemțenii, Farul a fost scoasă oarecum din ritm de amânarea partidei cu Dinamo. „Rechinii" s-au văzut nevoiți de facă o pauză de două săptămâni după meciul contra nemțenilor, arătându-se nemulțumiți de decizia Ligii. Ei speră totuși să reușească să nu piardă la Iași, pe un teren unde se știe că e dificil de scos puncte. Farul îi are indisponibili în continuare pe Nanu, Nae, Ben Teekloh și Vlas, dar l-a inclus în lot pe atacantul camerunez Daniel Chigou, nou transferat. „Sperăm ca, la Iași, creșterea noastră de formă să-și arate roadele și pe tabelă", a declarat antrenorul Farului, Constantin Gache. De cealaltă parte, Ionuț Popa nu se poate baza pe Cernoch, iar Bâlbă, Silvășan și Pălimaru, toți atacanți, sunt incerți, șanse mai mari de refacere având ultimul. „Farul e o formație incomodă, are ambiții mari și e mai proaspătă decât Poli, pentru că nu a jucat în etapa precedentă. Am auzit că va veni la Iași să câștige, dar să vedem și dacă va putea", a spus și președintele ieșean Sorin Boca.