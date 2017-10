Antrenorul CVM Tomis, Martin Stoev, înaintea meciului cu Nea Salamina:

„Vom juca pentru suporteri!“

07 Februarie 2012

CVM Tomis Constanța mai are un singur pas de făcut până la calificarea în sferturile de finală ale Challenge Cup la volei masculin, iar suporterii sunt invitați, diseară, la Sala Sporturilor, în număr cât mai mare. Antrenorul CVM Tomis, Martin Stoev, și căpitanul de echipă Radu Began au declarat, ieri, într-o conferință de presă, că își doresc ca formația constănțeană să fie susținută, diseară, de la ora 18.00, la Sala Sporturilor, la partida cu Nea Salamina Famagusta, din manșa a doua a optimilor de finală ale Challange Cup, de cât mai mulți suporteri. Stoev și Began au promis iubitorilor voleiului un spectacol sportiv de calitate. „Cred că victoria cu 3-0 din Cipru ne-a asigurat calificarea în sferturi în proporție de 99% și vreau ca la partida de la Constanța să jucăm și pentru public și să facem specta-col. Am pregătit meciul în acest sens și îi aștept pe fani la sală ca să ne bucurăm împreună de calificare. Sper să fie mai mulți ca de obicei, astfel ca show-ul din teren să fie completat cu cel din tribune”, a spus tehnicianul bulgar. Referitor la posibilul adversar al Tomisului din sferturi, Stoev nu a făcut prea multe aprecieri: „Sincer, nu cunosc niciuna dintre cele două echipe. Însă, dacă ar fi să-mi dau o părere, cred că se va califica echipa din Grecia. Olympiakos are în componență vreo șase sau șapte jucători străini de mare valoare și are și avantajul unui public foarte numeros, care pune presiune pe adversari și arbitri. Din acest motiv, se și întâmplă ca arbitrii să mai greșească în favoarea lor”. Căpitanul Radu Began a întărit vorbele antrenorului său atunci când a vorbit despre calificarea în faza sferturilor și a făcut și el un apel la suporteri. „Calificarea în sferturi este jucată! După 3-0 în deplasare, nu avem cum să nu mergem mai departe. Nu știu dacă Salamina a fost cel mai slab adversar pe care l-am întâlnit în acest sezon în cupele europene, însă pot spune că am prins noi o zi foarte bună și ei una mai puțin bună. Îmi doresc și sper ca la meci să avem parte de un număr mare de suporteri, pentru că vom juca pentru ei”, a declarat Began. Cristian PAHOMIE