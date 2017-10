Cătălin Anghel, antrenor Săgeata Năvodari:

„Vom încerca să surprindem Steaua“

Săgeata Năvodari va înfrunta, duminică, de la ora 19, pe stadionul „Farul“ din Constanța, echipa de pe primul loc, Steaua București. Partida a stârnit un interes maxim, atât printre năvodăreni, cât și constănțeni, care promit să umple stadionul la ora de începere a partidei.În cadrul unei conferințe de presă premergătoare meciului, antrenorul Săgeții, Cătălin Anghel, a mărturisit că are încredere în potențialul jucătorilor săi, care pot produce surpriza campionatului și să-i administreze campioanei prima înfrângere din acest sezon.„Este un meci pe care trebuie să îl jucăm cu maximă deschidere deoarece jucăm cu cea mai bună echipă din campionat, o echipă cu un ritm extraordinar, cu o tranziție foarte bună. Putem să avem șan-se doar dacă punem probleme Stelei, dacă profităm de fiecare atac și ocazie. Dar cred în șansa noastră, în puterea grupului. Suntem un grup unit și cred că echipa, jucătorii, se vor autodepăși la un asemenea meci”, a declarat Cătălin Anghel. Tehnicianul Săgeții susține că echipa sa ar putea avea șanse doar dacă jucătorii se vor organiza foarte bine și nu vor lăsa spații pentru jucătorii foarte rapizi și tehnici ai Stelei. „O să atacăm, o să încercăm să facem posesie. Vom încerca să îi surprindem”, a mai adăugat Anghel.Jucătorii Săgeții nu au promisă vreo primă specială pentru această partidă, însă antrenorul susține că pentru o asemenea confruntare nu mai este nevoie de motivații financiare. „Când joci împotriva Stelei nu te mai gândești la motivații financiare, la prime. Fiecare jucător încearcă să se afirme, să-și demonstreze valoarea. În plus, tot timpul am fost ajutați de către primarul Nicolae Matei și Consiliul Local. Măcar să facem noi o surpriză și sunt convins că va ști domnul primar cum să ne răsplătească”, a declarat antrenorul nă-vodărenilor.Înaintea acestei partide, Săgeata Năvodari ocupă locul 14 în clasament, cu 24 de puncte, cu un singur punct deasupra liniei de supraviețuire.