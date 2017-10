„Vom avea o misiune grea în acest sezon”

Lucian Râșniță a declarat că HCM va avea o misiune dificilă în sezonul 2007/2008, atât pe plan intern, cât și în meciurile internaționale. „Echipa are o față nouă. Ne prezentăm cu un lot care are jucători cu experiență (Stănescu, Toma, Timofte - trei handbaliști emblematici, care au rămas din vechea gardă a HCM-ului), dar și de perspectivă (Săulescu, Șoldănescu), adăugând și cele nouă transferuri, care sperăm să fie de bun augur. Suntem pe un drum bun al omogenizării echipei“, a arătat Râșniță.Lucian Râșniță a declarat că HCM va avea o misiune dificilă în sezonul 2007/2008, atât pe plan intern, cât și în meciurile internaționale. „Echipa are o față nouă. Ne prezentăm cu un lot care are jucători cu experiență (Stănescu, Toma, Timofte - trei handbaliști emblematici, care au rămas din vechea gardă a HCM-ului), dar și de perspectivă (Săulescu, Șoldănescu), adăugând și cele nouă transferuri, care sperăm să fie de bun augur. Suntem pe un drum bun al omogenizării echipei“, a arătat Râșniță.