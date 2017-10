„Vom ajunge să cerşim oase, precum câinii“

Muncitorii de la baza sportivă a FC Farul sunt disperați

„Vom ajunge să cerșim oase, precum câinii“

Personalul de întreținere de la FC Farul intră în a șasea lună de când nu și-a mai primit salariile de la club. O mână de ajutor a venit de la DSJ Constanța, însă oamenii sunt furioși pe conducătorii Farului, care i-au dat uitării, nu le mai asigură materiale pentru întreținerea stadionului și nu se arată interesați de problemele lor. Muncitorii de la baza sportivă a FC Farul au fost cuprinși de disperare. Intră în a șasea lună de când nu și-au mai primit salariile și se descurcă din ce în ce mai greu. Vineri, mai multe persoane de întreținere au mers la birourile conducerii să se intereseze de situația lor și de ce se poate face în continuare, la Inspectoratul Teritorial de Muncă, dar spun că nu au primit niciun ajutor. „Astăzi (n.n. - vineri), ne-am dus la doamna juristă Valentina Petre și am întrebat-o cum facem cu actele, cu drepturile noastre. La 1 august intrăm în a șasea lună de neplată a salariilor. Nu ne-a ajutat însă și nu ne-a plăcut cum a tratat această problemă a noastră, neimplicându-se. Ne-a spus să ne grupăm într-un sindicat”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Gheorghe Andora, care se ocupă de întreținerea terenurilor 1 și 2. „Am cerut ca actele noastre să fie predate la ITM, dar nu am găsit sprijin. Nu știm ce să facem”, a spus și Gheorghe Oprea, muncitor. I-au tăiat curentul electric Fără bani de la club, oamenii s-au înglodat în datorii, trăiesc din alte venituri minore ale familiilor (dacă există și acestea) și au probleme tot mai mari. „Salariile noastre, pe care nu le-am mai văzut de jumătate de an, sunt între 450 lei și 550 lei lunar. Ne descurcăm foarte greu, trăim din banii soțiilor, din alocațiile copiilor, din pensiile părinților”, se plânge Andora. „Suntem negri pe plantație, muncim degeaba. Nu putem să intrăm nici în șomaj, pentru că patronul Giani Nedelcu nu a plătit contribuțiile la stat. Avem datorii la bancă, ce facem?”, s-a lamen--tat și Gheorghe Oprea. „Pentru că n-am plătit, mie mi-a fost tăiat acasă curentul electric. Șeful știe de treaba asta, dar mi-a zis că nu îl interesează”, a spus și Gevatin Mustafa, centralist. „Ca să vin zilnic de la Basarabi, plătesc 120 de lei abonament pe lună”, arată și femeia de serviciu Claudia Țone. Cum au făcut rost de motorină Singura rază de soare din ultima perioadă a venit de la DSJ Con-stanța, care, în urmă cu aproape o lună, a luat, în calitate de administrator al statului în teritoriu, o serie de măsuri pentru gestionarea situației de criză care există la baza sportivă a Farului. „Astăzi (n.n. - vineri) a venit doamna Frîncu (n.n. - Elena Frîncu, directorul executiv al Direcției) și a plătit pe o lună, pe iulie, muncitorii pe care i-a preluat ea. Îi mulțumim pentru că ne-a ajutat”, afirmă Andora. Muncitorii de la Farul acuză și că nu au mai primit de la club materiale pentru a întreținerea bazei sportive. Același Andora a spus că a făcut rost singur de câțiva litri de combustibil pentru mașina de tuns gazonul de pe terenurile 1 și 2, primind și sprijinul DSJ-ului (20 de litri), al antrenorilor de la juniori și al părinților copiilor, care au dat bani. „Deși clubul nu ne-a mai dat nimic, terenurile arată bine”, spune Andora. „O să ne găsiți lungiți prin curtea stadionului” Chinuit de probleme, Gheorghe Oprea a rămas parcă fără speranță și le prevede un viitor sumbru muncitorilor de la Farul. „Vedeți câinele acela (și arătă spre un patruped care doarme la soare, aproape de poarta stadionului)? În câteva zile, ca el ajungem. O să ne găsiți lungiți pe aici. Antrenorii le aduc câinilor mâncare la stadion, iar aceștia s-au învățat, se duc direct la mașinile profesorilor. Mâine - poimâine, așa vom ajunge și noi, să mergem la portbagaje, ca să cerșim un os de la unul și de la altul”, spune Oprea, aproape cu lacrimi în ochi.