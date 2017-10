Voleibaliştii juniori, premiaţi de către conducerea CVM Tomis

Voleibaliștii juniori, premiați de către conducerea CVM Tomis

În week-end, în sala complexului „Tomis“, din strada Flămânda, conducerea CVM Tomis a invitat aproximativ 40 de copii din Constanța și Tulcea, pentru a disputa câteva partide în cadrul unui campionat de pregătire. Toți copiii participanți, cu vârste cuprinse între 10 și 15 ani, sunt la început de drum în volei.„Acum, într-un an în care avem rezul-tate foarte bune, în care am mai deschis o secție de mini-volei la Tulcea, este momentul să îi atragem pe copii, să fie cât mai apropiați de sport, de volei în special. Pentru acest lucru, la sfârșit de an, ne-am gândit să organizăm un mic turneu de pregătire, ocazie cu care le oferim cadouri. Aceste cadouri vor fi înmânate de către doi juniori de mare perspectivă ai clubului, Aciobăniței și Vologa”, a declarat Serhan Cadâr, directorul executiv al CVM Tomis.Cei mici și-au primit darurile, însă, înainte de toate, Serhan Cadâr le-a spus câteva cuvinte de motivație. Cei doi juniori ai echipei campioane au fost dați ca exemplu, iar cei mici îi sorbeau din priviri, mulți cu gândul ca într-o zi să fie în locul celor doi.„Mă bucur că am putut să fac niște copii fericiți de săr-bători, să-i încurajăm și sperăm să se țină de treabă și să ajungă la un nivel cât mai înalt. Am fost și eu ca ei și visam să ajung aici. Sper să ajung la un nivel cât mai mare”, a spus Robert Vologa.„Trebuie să îi promovăm și pe cei mici, pentru că de la mini-volei începe treaba. Cred că e un bun exemplu și sper să reușească unii din ei; nu vor reuși toți, dar sper să fie câțiva să ajungă ca și noi”, a menționat și Adrian Aciobăniței.Despre obiectivele îndeplinite anul acesta și ceea ce va urma în anul următor la secțiile de juniori, Serhan Cadâr a precizat: „A fost un an foarte bun. Secții de juniori au acum cel puțin cinci jucători care evoluează în diviziile naționale, ceea ce înseamnă un efectiv progres și o mare realizare pentru club. Scopul nostru principal este ca acești copii să joace în divizia națională și la echipe care reprezintă România în cupele europene. Chiar dacă vor juca la alte cluburi, ei vor rămâne în continuare sportivii noștri, pentru că vor fi dați sub formă de împrumut”.