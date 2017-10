Voleibaliştii de la CVM Tomis: „Nu avem voie să ratăm niciun obiectiv“

Voleibaliștii de la CVM Tomis: „Nu avem voie să ratăm niciun obiectiv“

Venirea lui Martin Stoev pe banca tehnică a CVM Tomis a oferit echipei un nou suflu și speranța că echipa poate progresa mai mult decât a făcut-o alături de slovenul Radovan Gacic, principalul de care clubul constănțean s-a despărțit zilele trecute.Gruparea de pe litoral și-a reluat pregătirile încă de joi, însă Stoev a făcut de abia vineri primul antrenament propriu-zis alături de noii săi elevi, însă nu toți jucătorii sunt străini de prezența bulgarului, care l-au apucat în perioada în care a mai activat la CVM Tomis (n.r. - iulie 2011 - februarie 2012).Dintre aceștia, cei care au jucat sub „tutela” nou-venitului tehnician spun că se bucură să-l aibă prezent din nou printre ei și că sub îndrumarea sa, obiectivele clubului se vor realiza cu siguranță.„Ne așteaptă un an important, un an greu, în care trebuie să atingem obiectivele clubului. Au apărut câteva schimbări, cea mai mare din acestea fiind poziția de antrenor principal. Stoev este un antrenor care nu cred că are nevoie de nicio prezentare. Este un antrenor foarte bun, a făcut performanță cu naționala Bulgariei, iar aici, la CVM Tomis, anul trecut, echipa antrenată de dânsul a avut evoluții foarte bune. Nu vreau să mă gândesc la pierderea vreunui obiectiv, avem un lot foarte bun, conducerea clubului a făcut eforturi pentru a rămâne o echipă cât mai bună, au adus un antrenor foarte bun ceea ce ne dă încredere în atingerea obiectivelor”, a declarat Bogdan Stancu.Dacă în 2012 CVM Tomis a terminat cu fruntea sus, fiind pe primul loc în Divizia A1 de volei masculin, în 2013, „tomitanii” speră să ia campionatul și Cupa României, iar pentru asta, conducerea clubului va mai suplimenta lotul cu jucători noi, numai că, până în prezent, nu s-a concretizat nimic în legătură cu această inițiativă.„Sper să începem anul nou cu dreptul, să obținem cât mai multe victorii. Avem un nou antrenor bun și sper să reușim o evoluție cât mai bună. În trecut, m-am înțeles foarte bine cu Stoev. Sunt sigur că ne va ajuta să ne atingem obiectivele. Vor mai veni jucători dar nu știm încă detaliile. Cu siguranță vor mai veni, dar la mo-mentul actual avem un lot destul de bun cu care putem face față obiectivelor pe care ni le-am propus”, ne-a spus Marin Lescov.