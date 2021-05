Voleibalistele tricolore, victorii senzaţionale în Golden League

În primul meci, România a trecut la limită, scor 3-2 (17-25, 23-25, 26-24, 26-24, 15-11) de reprezentativa Franţei. Tricolorele, care vor participa, în această vară, la Campionatul European, organizat împreună de România, Serbia, Bulgaria şi Croaţia, au reuşit să câştige în urma unei reveniri formidabile, după ce franţuzoaicele au avut 2-0 la seturi.





Echipa antrenată de italianul Luciano Pedulla a evitat in extremis un eşec cu 0-3, câştigând setul al treilea în prelungiri (26-24), după ce oaspetele au condus cu 16-12. România şi-a adjudecat şi setul patru, tot în prelungiri (26-24), impunându-se finalmente în tie-break (15-11), după două ore şi două minute de joc.





„Meciul acesta a trecut așa de repede, parcă am jucat pentru 10 minute, nu peste două ore! Mă bucur foarte mult că am putut să întoarcem soarta partidei şi că am avut dorinţa de a câştiga şi de a lupta până la sfârșit”, a declarat, pentru site-ul oficial al Federaţiei Române de Volei, Alexia Căruţaşu, care, la doar 17 ani, şi-a făcut debutul în echipa de senioare a României, reuşind nu mai puţin de 27 de puncte.





„A fost greu meciul, dar victoria este cu atât mai preţioasă şi mai dulce. Mă bucur că am intrat rapid în meci - este important aspectul acesta - şi fază după fază am început să credem, întâi că vom câştiga un set, apoi meciul. Ne-am ajutat, ne-am încurajat, ne-am bucurat de reuşitele fiecăreia dintre noi, iar rezultatul a fost victoria. Avem nevoie de astfel de rezultate şi de astfel de meciuri, pentru a căpăta experienţă şi pentru a ne omogeniza, având în vedere că suntem o echipă tânără, cu multe jucătoare aflate la debut”, a adăugat extrema Adriana Matei, de la CS Medgidia.





A urmat duelul cu naţionala Azerbaidjanului, în care România s-a impus fără probleme, cu scorul de 3-0 (25-14, 25-13, 25-11), după numai 58 de minute.





Alexia Căruţaşu a fost din nou cea mai bună jucătoare a echipei tricolore, cu 21 de puncte, susţinută de Rodica Buterez, 10 puncte.





În lotul României, alături Adriana Matei, se mai regăsesc patru jucătoare de la CS Medgidia: centrii Diana Ariton, Petruţa Orlandea, coordonatoarea Marina Cojocaru şi liberoul Mihaela Albu.



Într-un alt meci, Spania a învins Franţa cu scorul de 3-1 (25-18, 22-25, 25-18, 25-23).





Cel de-al doilea turneu al grupei va avea loc în Franţa, săptămâna aceasta. Echipa clasată pe primul loc se va califica la turneul Final Four, care va avea loc la Ruse, în Bulgaria, în zilele de 19 şi 20 iunie.





